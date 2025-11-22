“Pobrecita”: Yanina Latorre “atendió” nuevamente a Cinthia Fernández

Yanina Latorre y Cinthia Fernández dejaron en claro que están lejos de apaciguar las aguas y, lejos de bajar el tono, volvieron a alimentar un conflicto que parece no tener fin.

Hoy 08:16

Yanina Latorre y Cinthia Fernández siguen sacándose chispas luego de la declaración que la conductora de SQP (América TV) hizo al cuestionar a la mediática por promocionar en redes un estudio jurídico, algo que derivó en una catarata de críticas de colegas y panelistas, quienes la acusaron de publicitar servicios legales sin ser abogada.



Como era de esperarse, Cinthia no se quedó callada y respondió con fuerza contra Yanina. Apenas escuchó los comentarios al aire, salió a desmentirlos públicamente en Puro Show (El Trece) y aclaró que “no se presentó como abogada”, tal como había insinuado la panelista. A esto se sumó una explicación que Latorre hizo sobre la causa judicial que tuvo con Ana Rosenfeld, donde dejó bien sentado que nunca estuvo condenada.

El conflicto no quedó ahí. En LAM (América TV) olfatearon que había un tema caliente para desmenuzar y, fieles a su estilo, no dejaron pasar la oportunidad de salir a buscar las voces de las protagonistas, sabiendo que cada una tenía su propia versión y que la tensión entre ambas podía sumar nuevas capas al escándalo.

"No me hago la picante. Hablo con contundencia y fundamentos. Ella no es abogada, no sé cómo puede discutir lo que dice Elba Marcovecchio. Agresiva no fui. Como ella dice que estuve condenada, le expliqué con fundamentos que, para estar condenada, tengo que tener una sentencia firme. Si estudia abogacía, lo tendría que saber, y tendría que tener un antecedente penal, que no lo tuve". Y sumó: "Me dieron una sentencia negativa en primera instancia, apelé y, después, Ana Rosenfeld no quiso ir a juicio y arreglamos. Dice pavadas", comenzó su descargo Latorre en el ciclo del cual forma parte como panelista.

Además, explicó que las declaraciones previas no fueron en un tono despectivo: "Agresiva no fui. Ella fue agresiva en las historias que hizo, hablando y puteando contra Elba Marcovecchio, diciendo que le roba plata a Icardi. No tengo la menor idea de lo que habla, pobrecita. La que picantea y está enojada es ella, porque opino y digo lo que pienso, y a ella le molesta eso: que opine".

"Me parece poco serio que estudie de canje. Es un pensamiento que no voy a cambiar. Ella llora y dice que no tiene una mamá y un papá que le pague la universidad privada como a mi hija. No sé por qué se mete con ella. Mi hija es abogada, se recibió en la Universidad Di Tella porque decidió ella. Tengo otro hijo que estudia Derecho, que se recibe el año que viene, y no habla las pavadas de Cinthia Fernández. Va a la UB porque le gustó. También podría estudiar en una del Estado; que no hace falta pagar", reafirmó su pensamiento sobre estudiar de canje.

Qué dijo Cinthia Fernández

Previo a las declaraciones de Yanina Latorre, fue Cinthia Fernández quien respondió en LAM (América TV) sobre el origen del cruce entre ambas.

Frente a las críticas que recibió por su forma de estudiar y por haberse involucrado en la discusión con la conductora y la representante legal, la estudiante de Derecho respondió con evidente fastidio por los cuestionamientos hacia su educación y su situación personal: "Tengo mi opinión. Yo puedo opinar sobre el video en el que están opinando sobre mí, ¿o tengo que pedir permiso para opinar de ciertos temas?".

"Gracias a Dios me dan la posibilidad de estudiar online porque no tengo a los papitos que le pagaron la Di Tella. ¿Cuál es el problema de estudiar? Que siga opinando y tirando veneno, me chupa un huevo", defendió su elección de estudiar de manera online y su realidad económica, apuntando directamente a Latorre.

Y sostuvo con mayor enfásis: "Me mató por estudiar y por estudiar online. Si vos tenés esa posibilidad de pagarle la facultad a Lolita (que no tiene nada que ver en esto), ¿por qué yo no puedo pagarla con mis formas? ¿Eso desacredita que esté estudiando?"

"Tiene una saña conmigo, qué sé yo. Voy a seguir estudiando online. Tengo derecho a opinar y ella también", concluyó, reafirmando que seguirá adelante con la carrera universitaria tal como la inició, sosteniendo sus convicciones y sin dejarse influenciar por las críticas.