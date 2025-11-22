Conmoción: falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

La menor sufrió una muerte cerebral a causa de las heridas. La Justicia imputó a dos de los autores e identificó a los dos cómplices restantes.

La menor de 7 años que fue herida de un disparo en la cabeza en el barrio San Cayetano perdió la vida ayer por la tarde tras sufrir una muerte cerebral. El Ministerio Público Fiscal imputó a dos de los autores del crimen por tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas. Los dos restantes ya están identificados y tienen una orden de detención en su contra.

El episodio se registró este jueves 20 de noviembre a la siesta. Alrededor de las 16.20, Z.R.V se encontraba en la casa de su abuelo paterno, ubicada en la calle Ricardo Rojas, en San Cayetano, en la parte delantera de la propiedad junto con otros dos niños. Debido a las altas temperaturas de la jornada, los chicos estaban jugando con agua para refrescarse, cuando de repente escucharon a una motocicleta frenar bruscamente y observaron a cuatro jóvenes. Acto seguido, uno de ellos efectuó al menos cinco disparos, de los cuales uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la menor de 7 años.

En ese momento, la niña se encontraba en su bicicleta. Los demás menores lograron correr hacia el interior de la vivienda, pero la pequeña quedó inmóvil sobre el rodado. “Cuando la veo que seguía arriba de la bici, me acerco y ahí cae. Ahí puedo ver que tenía el impacto de bala. Empecé a gritar y los vecinos también empezaron a gritar quiénes eran”, contó una tía de Z.R.V en diálogo con LG Play.

Parte médico

Rápidamente la madre de la víctima y su abuelo auxiliaron a la menor. Ante la demora de la ambulancia, un vecino se ofreció a llevarlos en su motocicleta hacia la Policlínica de San Cayetano. Debido a la gravedad de las heridas, inmediatamente fue trasladada de urgencia hacia el Hospital de Niños. La directora del nosocomio, Inés Gramajo, informó que ayer por la noche la niña ingresó al quirófano, donde se le colocó un catéter de PIC y se realizaron procedimientos para desplaquetizarla con el objetivo de disminuir una “hipertensión craneana refractaria”.

Ayer al mediodía, los familiares de la menor realizaron una protesta en la puerta de la entrada de Emergencias del hospital y denunciaron que no habían recibido el parte médico actualizado Para manifestarse, los presentes intentaron quemar gomas en la calle del centro asistencial, pero rápidamente los efectivos policiales intervinieron para despejar la zona y evitar que la situación escalara.

Minutos después los médicos citaron a Claudia, la madre de Z.R.V para informarle que su hija permanecía en la sala de terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria. “Es una pesadilla lo que estamos viviendo. Ella no se merecía nada de esto, es una nena que no le hizo mal a nadie”, expresó la madre.

Alrededor de las 19.45, los médicos le informaron a la familia que la menor había sufrido una muerte cerebral.

La investigación

Mientras la familia de la víctima velaba por su salud en la puerta del Hospital de Niños, en paralelo, los pesquisas avanzaban con la investigación del caso. Durante la tarde y noche del jueves y la jornada de ayer, efectivos de la División de Homicidios, guiados por los comisarios Miguel Carabajal y Susana Montero, analizaron la escena del crimen y entrevistaron a los testigos para identificar a los autores del hecho.

Según explicó la comisaria Montero, los disparos no fueron efectuados al azar sino que habrían estado dirigidos a la vivienda donde se encontraba la menor. “Esto ya pasó antes; es la cuarta vez que lo hacen. Cada vez que fuimos a poner la denuncia, nunca actuaron. A la mamá incluso le pidieron un testigo para poder denunciar. Si hubiesen actuado antes, esto no hubiese pasado”, dijo la tía de Z.R.V, quien prefirió mantener su identidad en reserva por cuestiones de seguridad. Los pesquisas revelaron que los motivos del ataque a la vivienda aún no fueron esclarecidos.

Hasta el cierre de la edición, dos de los cuatro sospechosos ya habían sido detenidos e imputados por pedido del fiscal Pedro Gallo, titular de la Fiscalía de Homicidios I. Durante una audiencia realizada ayer, el auxiliar de fiscal Lucas Maggio formuló cargos en contra de un chico de 19 años y otro de 16. Ambos fueron imputados por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa. Tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, la imputación se agravaría.

Luego de exponer la teoría del caso y las evidencias recolectadas hasta el momento, el representante del MPF solicitó la prisión preventiva para el mayor por el término de cuatro meses. Para el cómplice menor requirió disposiciones provisorias por el mismo plazo. Ambos pedidos fueron aceptados por la jueza Ana Iácono.

Fuentes policiales informaron que los involucrados restantes son dos jóvenes de entre 18 y 20 años que ya están identificados y con orden de detención, por lo que en las próximas horas se concretarían nuevas medidas. Los cuatro acusados vivían cerca de donde se produjo el altercado, eran conocidos por generar problemas en la zona y tienen antecedentes por robos y disturbios.

Al ser conocidos en el barrio, algunos vecinos rápidamente lograron reconocer quiénes eran los criminales. Siguiendo la hipótesis fiscal, el autor de las detonaciones sería uno de los prófugos, apodado “Chueco”, quien habría extraído el arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar mientras sus cómplices insultaban y arengaban.