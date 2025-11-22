María Becerra presentó su tercer albúm arriba de un colectivo

Con un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad, la cantante ofreció un espectáculo único y cercano a sus seguidores, con un cierre exclusivo en el Parque de Innovación.

Hoy 08:36

María Becerra volvió a demostrar su capacidad para sorprender a su público con una audaz intervención urbana. En un original "concierto rodante", la cantante montó un escenario improvisado sobre el techo de un colectivo que recorrió la icónica Avenida Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires. El recorrido incluyó puntos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario y la Facultad de Derecho, culminando en el Parque de la Innovación en Núñez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este evento no solo fue una intervención artística, sino también una forma de promocionar su tercer álbum, Quimera, lanzado recientemente. Durante el trayecto, Becerra transmitió en vivo por Instagram, compartiendo el momento con miles de seguidores.

Quimera: un álbum arriesgado y profundo

En entrevistas recientes, la artista definió Quimera como el trabajo más arriesgado y profundo de su carrera, explorando nuevas emociones y dejando atrás las temáticas de dolor que dominaron sus discos anteriores. "Este álbum fue un proceso emocionalmente difícil, pero liberador", confesó.

La jornada culminó con un show exclusivo para un pequeño grupo de seguidores en el Parque de la Innovación, poniendo el broche final a un día único de música y contacto directo con su público.