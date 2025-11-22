Dos buenas para Gallardo: Martínez Quarta y Montiel respondieron bien y podrían ser titulares ante Racing

Los defensores fueron exigidos en la práctica de este viernes y dieron garantías desde lo físico para formar parte del once inicial el próximo lunes.

Hoy 08:37

El próximo lunes desde las 19.30, River buscará cambiar su presente anímico cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo determinante por los octavos de final del Torneo Clausura. En la antesala del clásico, Marcelo Gallardo recibió una noticia alentadora: tanto Lucas Martínez Quarta como Gonzalo Montiel respondieron bien en la práctica y podrían volver al equipo titular.

El Millonario llega golpeado tras el empate con Vélez, encuentro en el que Gallardo debió recurrir a varios juveniles por la amplia lista de ausencias. Para este compromiso, el técnico podrá contar nuevamente con Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, quienes regresaron de la fecha FIFA, y con Marcos Acuña y Martínez Quarta, ya cumplidas sus suspensiones por amarillas.

En el caso del Chino, además de la sanción, arrastraba un fuerte golpe en la rodilla derecha que lo obligó a bajar cargas durante la semana. Este viernes en River Camp respondió sin molestias y quedó a disposición para visitar a la Academia. Vale recordar que ante el Fortín, Juan Carlos Portillo ocupó el puesto de primer central luego de que Gallardo decidiera marginar a Paulo Díaz para lo que resta del año.

Por su parte, Gonzalo Montiel continúa evolucionando del esguince de rodilla y aumentó la intensidad de los trabajos. Su presencia aún no está confirmada, pero en el club hay optimismo respecto a su inclusión desde el inicio en Avellaneda.

Un panorama distinto atraviesa Facundo Colidio, que suma 17 días de recuperación del desgarro en el isquiotibial derecho sufrido ante Gimnasia. El delantero, ausente en el Superclásico y frente a Vélez, fue exigido nuevamente y, si recibe el alta médica el fin de semana, integrará la lista de convocados e irá al banco.

En este contexto, River perfila un once con Franco Armani en el arco; Montiel o Fabricio Bustos por derecha; Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la defensa. En el mediocampo se repartirán funciones Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo, mientras que Juan Fernando Quintero y Santiago Lencina serán los enlaces. En ataque, la dupla elegida sería Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.