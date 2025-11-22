Toviggino confirmó el pasillo de Estudiantes a Rosario Central y volvió a cruzar a Verón

El tesorero de la AFA dio a cononcer un comunicado -por parte de la Liga Profesional- confirmando que el Pincha deberá recibir con aplausos al Canalla por ser "Campeón de la Liga 2025".

La polémica por el reconocimiento de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 sumó este viernes un nuevo y explosivo capítulo. Tras el cruce entre Estudiantes de La Plata y Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA anunció que el Pincha estará obligado a realizar el pasillo de honor al Canalla en los octavos de final del Torneo Clausura.

La información salió a la luz a través de un duro mensaje de Toviggino, nuevamente apuntando contra Juan Sebastián Verón. El dirigente difundió un comunicado de la Liga Profesional donde se establece que Estudiantes deberá rendir tributo al flamante campeón, tal como marca el reglamento. “Ahora a cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Fútbol Argentino”, escribió en X, con una frase final llena de ironía dirigida a la Brujita.

El comunicado oficial indica que, en la salida de los equipos, los jugadores visitantes y los niños escolta formarán un pasillo para recibir al recientemente designado campeón. Según la LPF, esta norma ya fue aplicada en casos anteriores, como sucedió con Platense en su visita al Monumental, luego de coronarse en el Torneo Apertura.

La publicación llega horas después de que Estudiantes negara públicamente que hubiera existido una votación para otorgar el título a Rosario Central. En un mensaje difundido en sus redes, el club platense aseguró: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. La respuesta de Toviggino no tardó en llegar. Acusó al presidente albirrojo de integrarse a una “campaña mediática de desestabilización” y remarcó: “Sí se votó, por unanimidad, con tu club presente”.

Para sostener su postura, el tesorero mostró el acta oficial de la reunión del Comité Ejecutivo. En el documento se detallan los acuerdos tratados y, luego del debate, la aprobación del título para Rosario Central con el consenso de todos los presentes.

Con este nuevo capítulo, el conflicto entre Estudiantes, Toviggino y la AFA vuelve a escalar en medio de un clima político caliente en el fútbol argentino. Mientras tanto, el Canalla se prepara para que el pasillo se cumpla en su próxima presentación.