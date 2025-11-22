Patrullaje en Suncho Corral permitió detener a un sospechoso y recuperar herramientas robadas

Efectivos de la Comisaría Nº 28 identificaron a un hombre que trasladaba bolsas en actitud sospechosa y comprobaron que contenían las herramientas denunciadas como sustraídas.

Hoy 08:50

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 28 logró esclarecer un hecho de hurto en Suncho Corral tras un operativo de patrullaje e investigación que permitió recuperar los elementos robados y detener al presunto autor.

Luego de conocerse la denuncia de un vecino, los efectivos realizaron tareas investigativas y desplegaron un recorrido por distintos sectores de la localidad en busca del responsable. Durante ese patrullaje, los uniformados observaron a un hombre de 45 años que trasladaba dos bolsas en actitud sospechosa.

Al identificarlo, constataron que en su interior había herramientas cuyas características coincidían con las detalladas en la denuncia. Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial junto con los elementos recuperados.

Informado el fiscal de turno, este dispuso que el individuo quedara alojado en calidad de aprehendido y que las actuaciones fueran elevadas para avanzar con el proceso judicial correspondiente.