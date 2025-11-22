Caso Loan: luego de que reactivaran la búsqueda, drenaron parte de una laguna en Corrientes

Los padres de Loan Peña pidieron que la investigación continúe sin plazos judiciales, y la Justicia Federal advirtió que el caso podría involucrar violaciones a los derechos humanos.

La búsqueda de Loan Peña, el niño que desapareció en Corrientes, fue reactivada tras una solicitud de sus padres para que la investigación continúe sin plazos judiciales. En respuesta a esta solicitud, la Justicia Federal intervino y destacó que el caso podría tener implicancias en derechos humanos.

Como parte de las nuevas acciones, las autoridades comenzaron a drenar una laguna en la zona, una de las áreas donde se había intensificado la búsqueda. La medida fue tomada con la esperanza de avanzar en el caso y encontrar nuevas pruebas que puedan esclarecer la desaparición de Loan.

El caso generó una gran conmoción en la comunidad, y la familia de Peña sigue luchando por respuestas, insistiendo en que la investigación no se limite por plazos legales. La Justicia, por su parte, aseguró que, de acuerdo con la gravedad de la situación, el caso podría implicar una violación de los derechos humanos, lo que lo convierte en un tema de especial atención.

Mientras tanto, los esfuerzos de rescate continúan con la esperanza de dar con nuevos hallazgos que permitan avanzar en la investigación.