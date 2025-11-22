Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 NOV 2025 | 18º
X
País

En línea con Estados Unidos, Argentina rechazó la declaración final de la cumbre del G20 de Sudáfrica

Cancillería informó que no acompañó el documento por considerar que se dio “un quiebre de las reglas históricas del foro” y que existen diferencias geopolíticas sustantivas.

22/11/2025

La Argentina volvió a alinearse con Estados Unidos y decidió no acompañar el documento final que circuló durante la Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) en Johannesburgo. La postura del Gobierno marcó un fuerte contraste con el resto de los países y dejó en claro el malestar por la forma en que se resolvió la declaración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según explicaron desde Cancillería, la decisión argentina respondió “al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto″.

Para el país, preservar el consenso es clave para la legitimidad de las decisiones que se toman en el foro.

Después de varios días de negociaciones, la delegación argentina lamentó que se haya dado por aprobada una declaración “sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros".

Esta decisión omite una norma central del G20″, remarcaron, y recordaron que el mandato principal del grupo es la coordinación global de políticas para la estabilidad financiera y el crecimiento económico, “siempre sobre la base del consenso”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
  2. 2. Le robaron dólares a un abogado: dos detenidos y dinero recuperado
  3. 3. Chubut: encontraron muerta a una jubilada de 80 años tras seis días de búsqueda
  4. 4. Video muestra a Bolsonaro saboteando su tobillera electrónica
  5. 5. La intendente Fuentes participó del acto por el 50° aniversario del Taekwondo en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT