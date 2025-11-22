Peligro sobre avenida Lugones: motociclistas derraparon por un derrame de gasoil

El combustible habría sido esparcido de manera accidental por un vehículo y provocó que muchos conductores de motos perdieran el control de sus rodados. Afortunadamente, no hubo personas con lesiones de consideración.
Al menos cinco motociclistas derraparon este sábado por la mañana en el puente de avenida Leopoldo Lugones, luego de que pasaran por una "mancha de gasoil" que los hizo perder el control de sus rodados.
De acuerdo a lo informado por varios lectores al WhatsApp de las Noticias (385-5795000) el gasoil habría sido esparcido de manera accidental por un rodado que pasó por el puente que pasa sobre avenida Libertad.
“Al menos cinco personas perdieron el control de sus motos”, precisó un lector a Diario Panorama.
Debido a lo sucedido, es importante que quienes circulan por el lugar tengan en cuenta el peligro que implica el combustible sobre el pavimento y tomen las previsiones para evitar nuevos accidentes.