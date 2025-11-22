Vecinos incendiaron la casa del acusado de matar a una nena de siete años en Tucumán

Tras el crimen que conmocionó a Tucumán, el barrio San Cayetano vivió una noche de furia con enfrentamientos y actos de vandalismo.

22/11/2025

La violencia y el dolor se apoderaron del barrio San Cayetano en Tucumán este viernes, luego de que un grupo de vecinos prendiera fuego la casa del hombre señalado como el presunto asesino de Zoe Valentina Robledo, una niña de siete años que murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras jugaba en su hogar.

El trágico incidente ocurrió en la tarde del viernes, cuando Zoe, que jugaba en el patio de su casa, fue alcanzada por un proyectil que la dejó gravemente herida. Al poco tiempo, un grupo de vecinos decidió tomar la justicia por mano propia. Enfurecidos por el crimen, se dirigieron a la vivienda del sospechoso, enardecidos por la tragedia, y prendieron fuego la casa. El incendio, que rápidamente se propagó, afectó también a viviendas cercanas.

El hecho desató una ola de indignación en San Cayetano. Los vecinos, visiblemente conmocionados por la muerte de la pequeña, no ocultaron su enojo y tristeza. "¡Justicia! ¡Justicia!" se escuchaba en el aire mientras algunos manifestaban su desespero por el crimen cometido contra la niña, cuyas últimas horas transcurrieron en un juego inocente en su casa.

La magnitud del incendio obligó a la intervención del cuerpo de Bomberos de la Policía de Tucumán, que trabajó rápidamente para controlar las llamas. También se sumaron efectivos de la Infantería Capital y agentes de la Comisaría 4°, quienes estuvieron en el lugar para evitar mayores incidentes y restablecer el orden en la zona.

El comisario mayor Mario Herrera, encargado de las dotaciones de bomberos, informó sobre la rápida respuesta de los equipos de emergencia. Sin embargo, la tensión en el barrio continuó alta, con muchos vecinos preocupados por posibles nuevos enfrentamientos. Los efectivos de la policía se mantuvieron en el área para resguardar la seguridad de los habitantes y evitar que la situación empeorara.