VIDEO: la gran maniobra de Colapinto en Las Vegas que generó el reconocimiento de la Fórmula 1

El argentino controló el auto luego de pisar el piano reductor en una curva y la categoría destacó su pericia con un posteo en las redes sociales.

22/11/2025

Franco Colapinto se clasificó en el 15° puesto para largar el Gran Premio de Las Vegas, después de avanzar a la Q2 en una sesión marcada por las dificultades de la pista callejera. El spray acumulado por la lluvia complicó la visibilidad y el agarre en un trazado estrecho, donde cualquier error podía terminar en un golpe contra los muros.

El argentino estuvo cerca de meterse entre los diez primeros tiempos en la Q2. Venía realizando una vuelta prometedora cuando un desliz en la anteúltima curva hizo que el auto se le despistara de cola. Aun así, Colapinto protagonizó una maniobra precisa para evitar la colisión, acción que recibió el reconocimiento de la Fórmula 1 por su calidad técnica.

Tras la tanda, Colapinto explicó lo sucedido: “Venía con una buena anteúltima vuelta. Venía bajando mucho, un segundo. Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado”, relató, dejando en claro que había margen para más rendimiento antes del incidente.

Lo que viene: la carrera del domingo

El Gran Premio de Las Vegas se correrá este domingo a la 1:00 (hora argentina) y tendrá 50 vueltas. Desde el puesto 15, Colapinto buscará avanzar y mantener el nivel mostrado en clasificación para intentar sumar sus primeros puntos como piloto de Alpine en la Fórmula 1.