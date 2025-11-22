El camino de Messi hacia el Mundial 2026: 15 partidos con Inter Miami y la Finalissima por delante

El rosarino afrontará compromisos locales e internacionales en medio de una temporada cargada y atravesada por hitos clave antes de la cita global.

22/11/2025

En un año cargado de estrenos, giras y citas históricas, Inter Miami oficializó el recorrido que tendrá Lionel Messi antes de la Copa del Mundo 2026. La franquicia presentó su calendario completo para la MLS, mientras que la AFA confirmó las fechas de la Selección en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Así, el capitán argentino ya sabe cómo será su exigente preparación rumbo al Mundial.

El acontecimiento central para el club será la inauguración del Miami Freedom Park, prevista para el 4 de abril ante Austin FC. Ese encuentro marcará el regreso a casa tras cinco partidos fuera y será el puntapié inicial de una nueva era para los hinchas.

Otro punto atractivo será el cruce frente a San Diego, la nueva franquicia de la MLS desde 2025. La primera visita de Inter Miami a suelo californiano quedó programada para el 20 de septiembre, un duelo que agrega un condimento novedoso al calendario.

Mayo anticipa uno de los fines de semana más intensos en el sur de Florida. El 2 de mayo, Inter Miami disputará el clásico ante Orlando City, y al día siguiente Miami será sede del Gran Premio local de Fórmula 1, en el Autódromo Internacional de Miami. Una doble jornada deportiva de alcance internacional.

La MLS también estableció pausas por competencias continentales y por la Copa del Mundo, mientras que Inter Miami participará entre febrero y mayo de la Copa de Campeones de Concacaf. El parate total por el Mundial se extenderá del 11 de junio al 19 de julio.

Abril será clave para el equipo al afrontar dos viajes inéditos: jugará el 18 en Colorado y el 22 en Utah, dos escenarios de altura y clima variable que exigirán adaptación inmediata. La fase regular concluirá el 7 de noviembre ante Charlotte en el denominado “Día de la Decisión”, antes de dar paso a los Playoffs, programados para después de la ventana FIFA de noviembre.

En el plano internacional, la Selección argentina ya tiene definido su camino. Entre el 23 y el 31 de marzo disputará la Finalissima ante España, con Lusail como sede probable. En la primera semana de junio, el equipo de Lionel Scaloni jugará uno o dos amistosos más previos al debut del 11 de junio en la Copa del Mundo. El sorteo se realizará el 5 de diciembre.

Mientras tanto, Messi apunta a las semifinales de Conferencia ante Cincinnati, este domingo 23 desde las 19, en una de sus últimas presentaciones antes de un 2026 cargado de desafíos.

Uno por uno, los partidos de Lionel Messi antes del Mundial 2026