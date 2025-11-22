Zoe Bogach en la mira: podría ser denunciada por maltrato animal por lo que dijo de su gato

La ex participante de 'Gran Hermano' quedó en el centro de la polémica en redes sociales, donde varios usuarios exigen que le retiren el animal.

22/11/2025

Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano, volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por sus apariciones televisivas, sino por unas polémicas declaraciones que hizo sobre su gato. En una reciente grabación junto al influencer Lionel Ferro para el programa Qué comemos hoy, la joven reveló, en tono humorístico, que no se ocupa adecuadamente de su mascota, lo que desató una ola de indignación entre los usuarios de redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estoy segura de que me van a cancelar por esto, pero el arenero de mi gato puede pasar dos semanas sin limpiarse”, confesó Zoe, causando sorpresa entre los presentes. Su comentario, que parecía ser una broma, no fue recibido con gracia, y rápidamente se viralizó en plataformas como X (anteriormente Twitter), donde miles de usuarios comenzaron a reaccionar negativamente.

Zoe, continuando con la anécdota, agregó: "Odio limpiar la caca de mi gato. Tiene como una casa que no sale el olor. Está todo cerrado y chupa el olor. Me da lástima que Norma, la chica que trabaja en casa, las cambie”, dijo entre risas. Sin embargo, sus palabras no hicieron más que encender aún más la polémica, provocando una fuerte reacción de rechazo.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios, muchos de los cuales expresaban su preocupación por el bienestar del animal. “El gato está bajo estrés y puede enfermarse”, escribió un usuario. Otros comentarios incluían críticas más directas: “Te faltan las neuronas”, “El animal puede tener infección urinaria o problemas renales. A esta piba no le importa nada”.

Algunos incluso pidieron que Zoe fuera denunciada por maltrato animal y que le retiraran la mascota. La controversia creció rápidamente, y la ex participante de Gran Hermano se vio envuelta en una nueva tormenta mediática por un tema delicado que ha generado debate sobre el trato a los animales y las responsabilidades de los dueños.