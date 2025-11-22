El taekwondo santiagueño celebró sus 50 años en la provincia con un seminario multitudinario en el Forum

Además el Grand Master Osvaldo Ríos Olivero repasó el origen de la disciplina en la provincia, destacó su valor como herramienta social y confirmó que Santiago será sede de la Copa del Mundo y los Juegos de las Artes Marciales en 2028.

22/11/2025

El taekwondo santiagueño celebró este sábado sus 50 años de historia con un multitudinario seminario realizado en el Fórum, donde más de 400 practicantes de distintos puntos de la provincia se reunieron para honrar medio siglo de trabajo, disciplina y formación.

Durante el encuentro, el Grand Master Osvaldo Ríos Olivero —referente máximo en la provincia y figura internacional— expresó su emoción por la masiva convocatoria:

“Es una enorme satisfacción que haya habido más de 400 alumnos presentes para tomar un pequeño aparte del conocimiento del Taekwondo en esta fecha que cara nuestro sentimiento, puesto que estamos cumpliendo 50 años de aquella travesura juvenil del 75 que hoy es una hermosa realidad para Santiago y la Argentina”, recordó.

Ríos Olivero destacó que el crecimiento de la disciplina ha sido sostenido y profundo:

“El Taekwondo, en su génesis y en su contenido, es una disciplina que cautiva y que hoy, más que nunca, es de mucha necesidad para la humanidad”, remarcó, al tiempo que subrayó el rol social que cumple la Federación Internacional en 127 países.

Sobre el aporte de la disciplina a la formación integral, explicó:

“La ciencia y la tecnología avanzaron mucho, pero la cultura no avanzó en el mismo sentido. Por eso, desde el Taekwondo tratamos de ayudar a nuestros niños y a los no tan niños a volver a usar el cerebro y no depender únicamente de una tablet o un teléfono”.

Agregó que el entrenamiento es, en esencia, “una forma meditativa dinámica” que beneficia tanto lo físico como lo mental.

Un anuncio histórico: Santiago, sede internacional en 2028

El referente provincial sorprendió al confirmar que, tras una votación internacional, Santiago del Estero fue elegida para organizar en 2028 la Copa del Mundo y los Juegos de las Artes Marciales, un megaevento equivalente a los Juegos Olímpicos de las artes marciales federadas.

“Es un megaevento que Santiago va a tener. Vamos a tener que interactuar en cuatro estadios al mismo tiempo, quizás habilitar Termas para alojar a todas las disciplinas durante diez días. Van a ser más de 30.000 personas evolucionando en Santiago”, explicó.

Aseguró que la elección es resultado de un trabajo sostenido durante décadas y del apoyo estatal:

“En las últimas dos décadas se notó mucho la inserción del deporte como política de Estado. Es responsabilidad del gobierno que nos haya allanado el camino y estamos eternamente agradecidos”.

Reconocimiento a los medios

Antes de finalizar, Ríos Olivero agradeció a los medios de comunicación por su acompañamiento a lo largo de los años:

“Gracias a ustedes y a los medios, que hoy también vamos a distinguir humildemente. Ustedes son quienes ponen en superficie lo que venimos haciendo desde hace muchos años”.

Nombró especialmente a Canal 7 y El Liberal, recordando que fueron clave en sus primeros tiempos como instructor y dirigente.