Enzo Fernández brilló en el triunfo del Chelsea con un gol sobre la hora

Los Blues sacaron todo su potencial en condición de visitante y estiraron su buen momento para acercarse al Arsenal. El argentino fue titular y convirtió el gol del 2-0.

22/11/2025

La Premier League abrió este sábado su 12ª fecha y uno de los duelos más destacados fue la victoria del Chelsea por 2-0 ante el Burnley. Más allá del resultado, todas las miradas se las llevó el argentino Enzo Fernández, protagonista con un golazo en el cierre del encuentro.

Los Blues se habían puesto en ventaja gracias a un tanto de cabeza de Pedro Neto, en un partido que hasta entonces se mantenía abierto. Sin embargo, a pocos minutos del final apareció el mediocampista de la Scaloneta para sentenciar el marcador con una definición impecable.

La jugada del 2-0 fue una muestra del potencial ofensivo del conjunto londinense. En apenas cinco pases, el Chelsea armó una acción letal: tras una relación de toques entre Malo Gusto y Robert Sánchez, la pelota cayó nuevamente en Neto, quien habilitó al español Marc Guiu para un ataque directo al espacio.

Guiu arrastró marcas hasta el fondo y asistió a Enzo Fernández, que llegó lanzado desde atrás. Con un derechazo potente, el argentino fusiló al arquero Martin Dubravka y puso el broche a una gran tarde.

Con este tanto, Enzo alcanzó los cinco goles en la temporada: cuatro convertidos en la Premier League y uno en la Champions League, consolidándose como una de las piezas clave del equipo londinense.