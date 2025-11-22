Luciana Salazar cuestionó el uso de Photoshop en una foto suya: "Me deforma"

La modelo expresó su indignación en redes sociales y advirtió que podría tomar acciones legales.

22/11/2025

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de denunciar públicamente que un medio digital compartió fotografías suyas retocadas de manera malintencionada. La modelo expuso su enojo a través de sus redes sociales, donde publicó la imagen original junto a la versión alterada y señaló que la modificación tenía un objetivo claro: perjudicarla.

En una serie de historias de Instagram, la conductora lanzó un fuerte mensaje contra el sitio en cuestión. “Este portal, que se ve que es lo menos serio que hay, me deforma fotos con mucha malicia. ¿Quién los manda? ¿La agencia de comunicación de Redrado? Porque siempre que tiene reveses judiciales pasan estas cosas”, escribió, dejando entrever un trasfondo vinculado a su conflicto con el economista.

El descargo de Salazar rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por la diferencia entre ambas imágenes y respaldaron su reclamo.

Para cerrar su mensaje, la modelo advirtió que podría tomar medidas legales si el portal no retira las fotografías: “Espero que las bajen o tomaré medidas con mi abogado. No es la primera vez que actúan con malicia conmigo”, sostuvo.