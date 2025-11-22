Quién es Dell, el "Haaland brasileño" que brilla en el Mundial Sub 17 y ya suena en Europa

La joven promesa de Brasil lleva cinco goles en el certamen y salvó la ropa con el agónico tanto para el 2-1 ante Marruecos en cuartos de final.

22/11/2025

En los minutos finales del triunfo ante Marruecos, volvió a aparecer la gran figura del Mundial Sub 17: Dell, autor del gol que evitó los penales y prolongó la ilusión sudamericana rumbo a las semifinales. Su definición quebró un partido cerrado y sostuvo el sueño tras el agónico 2-1 en los cuartos de final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero brasileño, cuyo nombre completo es Wendeson Wanderley Santos de Melo, nació en Sergipe y se formó futbolísticamente en Bahía. Llegó a las inferiores del club en 2024 y rápidamente llamó la atención por su potencia, su carácter competitivo y su facilidad para convertir. Ese impacto lo llevó a firmar su primer contrato profesional en 2025, con vínculo vigente hasta 2028.

El nombre de Dell comenzó a sonar fuerte cuando, en 2023, marcó 40 goles en 34 partidos para el Sub 17 de Bahía. En 2024 volvió a destacarse con 12 tantos en 21 encuentros y fue clave en la obtención del primer Campeonato Bahiano del club. Su consolidación internacional ya había tenido un anticipo en el Sudamericano, donde abrió el camino hacia la final con el 1-0 ante Chile, torneo que Brasil terminaría ganando frente a Colombia.

En Qatar dio un salto mayor: se convirtió en el máximo goleador de la Verdeamarela con cinco conquistas y se instaló como uno de los nombres propios del certamen. Su potencia física y su voracidad dentro del área alimentaron comparaciones con Erling Haaland, a tal punto que en su región lo bautizaron como “Haaland do Sertão”. “Haaland es una inspiración. Disfruto mucho ver sus videos”, admitió en diálogo con ESPN Brasil.

El talento del joven atacante ya despertó el interés desde Europa. Con una cláusula de rescisión de 117 millones de dólares, clubes como el Manchester City siguen de cerca su evolución. Los Cityzens cuentan con una ventaja: el City Football Group posee el 90% de Bahía, lo que podría facilitar un futuro salto a Europa tras un Mundial Sub 17 que lo convirtió en una de las revelaciones del torneo.