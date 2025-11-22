Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Un roce en la partida le afectó el funcionamiento del Alpine, pudo continuar en carrera y ver la bandera de cuadros en el circuito callejero de Nevada, a una vuelta del ganador Max Verstappen, quien se impuso con el Red Bull superando a Norris y Russell.

Hoy 02:58

La desafortunada maniobra de Gabriel Bortoleto con el Sauber en el frenaje de la primera curva, que terminó impactando contra el Aston Martin de Lance Stroll, y la escaramuza posterior en donde Alex Albon rozó con su Williams al Alpine de Franco Colapinto, fue determinante para el plan del argentino en el resto de la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, impidiéndole contar con un mejor ritmo en el circuito callejero de 6.201 metros, que se celebró por tercera vez en la noche de Nevada.

Ese incidente provocó un daño en los difusores posteriores del A525 del piloto argentino, quien había largado 15° calzando neumáticos de compuesto duro, y debió corregir la trayectoria en dicho comienzo para evitar involucrarse directamente con el incidente, pudiendo continuar y mantenerse en la «fila india» que sufrió varios cambios en la primera parte y en donde Colapinto llegó a colocarse 12° antes de la detención en la mitad de carrera para reemplazar el rodado por compuesto medios, con los cuales completó el recorrido.

A ello, el pilarense debió extremar su labor para intentar compensar la falta de adherencia en el tren trasero, que no le dejó desplazarse como pretendía y defenderse ante los ataques de sus rivales, como Yuki Tsunoda (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Fernando Alonso (Aston Martin), quienes lo acecharon y luego superaron para tomar rápidamente distancia del Alpine; sobre los últimos giros, Max Verstappen (Red Bull) lo alcanzó y rebasó para aventajarlo por una vuelta al cruzar la meta y ganando por segunda vez (lo había hecho en 2023).