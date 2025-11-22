Los hinchas de Lanús recibieron con silbidos a Sampaoli en la final de la Copa Sudamericana

El público del Granate no dudó en hacer sentir su postura frente al técnico argentino.

22/11/2025

La final de la Copa Sudamericana tuvo un arranque caliente incluso antes del pitazo inicial. Cuando la voz del estadio mencionó a Jorge Sampaoli, entrenador de Atlético Mineiro, desde la tribuna de Lanús bajó una silbatina generalizada que tapó cualquier intento de aplauso brasileño. El público del Granate no dudó en hacer sentir su postura frente al técnico argentino.

La reacción no sorprende. Sampaoli, recordado por su breve ciclo al frente de la Selección Argentina entre 2017 y 2018, dejó una imagen que muchos hinchas todavía cuestionan. Bajo su mandato, la Albiceleste estuvo al borde de quedar afuera del Mundial 2018, salvada por un triplete histórico de Lionel Messi ante Ecuador en Quito. Ya en Rusia, el equipo sufrió un arranque flojo con empate frente a Islandia, una dura goleada 3-0 de Croacia y, finalmente, una eliminación en octavos contra Francia por 4-3.