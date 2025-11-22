Secuestran cocaína y dinero durante un allanamiento en Maco

El procedimiento, realizado con orden judicial, terminó con el secuestro de 45 envoltorios de cocaína y la detención de dos personas vinculadas a la investigación.

La Dirección General de Drogas Peligrosas llevó realizó un operativo por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se concretó mediante orden judicial en un domicilio ubicado, en la localidad de Maco, departamento Capital.

Durante el allanamiento, el personal policial logró el secuestro de 45 envoltorios de sustancia blanquecina tipo cocaína, con un peso total superior a 23 gramos, además de recortes de nylon utilizados para su fraccionamiento, dos teléfonos celulares de alta gama y la suma de $121.600 en efectivo.

Como resultado de la medida, fue detenida una mujer de 47 años y un hombre de 40 años fue aprehendido.

La Fiscalía de turno, dispuso que todos los bienes incautados, junto a los detenidos, sean puestos a disposición de la justicia, para continuar con la investigación.