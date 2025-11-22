VIDEO: el Colo Barco pegó un brutal planchazo y se fue expulsado

El ex jugador de Boca Juniors vio la tarjeta roja tras pegar una fuerte patada en la caída de Racing de Estrasburgo por 1-0 ante Lens por la fecha 13 de la Ligue 1.

22/11/2025

El argentino Valentín Barco, quien debutó en Boca Juniors como lateral por izquierda, pero actualmente se desempeña de mediocampista, fue expulsado por una brutal patada a los 76 minutos en la caída por 1-0 de Racing de Estrasburgo, su equipo, ante Lens por la fecha 13 de la liga de Francia.

El zurdo de 21 años eludió un rival algunos metros adelante de su área, pero trastabilló y la pelota se le fue a varios metros de su alcance. Entonces, el nacido en 25 de Mayo (Buenos Aires) aceleró para no perder la posición y se tiró para impedir que Morgan Guilavogui se la robe. Sin embargo, el delantero senegales llegó antes y fue víctima de un fuertísimo planchazo.

Acto seguido, el juez Jérome Brisard le mostró la tarjeta roja y el ex Brighton (Inglaterra) y Sevilla (España) se fue expulsado de una cancha por primera vez en su naciente trayectoria.

Ocho minutos antes, a los 69, el defensor Ismaelo Ganiou, representante de Burkina Faso, anotó el único tanto del partido y decretó la victoria de los dueños de casa, que se treparon a la cima del campeonato con 28 unidades (Paris Saint Germain tiene 27, pero aún no jugó en esta fecha).

Por su parte, Racing, que tuvo al cordobés Joaquín Panichelli como delantero titular, quedó cuarto con 22 unidades. Su próximo partido será el jueves ante Crystal Palace (Inglaterra) en condición de local por la cuarta fecha de la Conference League, en la que marchan séptimos con siete porotos. Luego, Barco, quien acumula un gol y cuatro asistencias en la liga gala, se perderá el duelo contra Stade Brestois.