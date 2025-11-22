Tras la advertencia de EE.UU., una aerolínea española suspende sus vuelos a Venezuela

La compañía tomó la medida luego del aviso de la FAA, que pidió extremar la precaución al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe.

22/11/2025

La aerolínea española Iberia canceló este sábado sus vuelos comerciales a Venezuela. Según manifestó la empresa, no se retomarán sus operaciones hacia ese destino hasta tener un panorama claro de lo que ocurre en el país caribeño.

Iberia tomó esta medida en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación actual.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no había programados viajes a ese país, según las fuentes consultadas por la agencia EFE.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, en el que remarcó que los vuelos comerciales deben “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.