Francos habló tras su salida: “Con más diputados, otra hubiera sido la historia”

El exjefe de Gabinete describió el contexto interno del Gobierno al momento de dejar su cargo y opinó sobre Milei.

22/11/2025

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos habló este sábado sobre su renuncia al cargo de jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei. Aunque reconoció que aceptaría volver a ocupar ese lugar, habló del desgaste y recapituló cómo fueron sus últimas horas en el puesto.

En una entrevista a Radio Mitre, Francos contó que su salida del Gobierno se dio en buenos términos, aunque dejó en claro que no dio un paso al costado por falta de voluntad.

El exjefe de Gabinete aseguró que se fue “agradecido” y “sin rencores”, y remarcó que sigue convencido de que el rumbo que tomó el Gobierno es el correcto para la Argentina.

El exfuncionario destacó que lo más gratificante de su paso por el Gobierno fue poder caminar tranquilo y sentir el respeto de la sociedad. “Las últimas imágenes de otros gobiernos eran funcionarios que no podían subirse a un avión por los escraches. Hoy, lo más agradable es irse con el reconocimiento de la gente”, afirmó.

Francos reconoció que la gestión tuvo momentos duros, sobre todo en el tramo electoral. “Tuvimos etapas distintas. Al principio, la oposición estaba desconcertada y pudimos impulsar leyes fundamentales. La Ley Bases fue un logro enorme, aunque costó mucho. Después, en los años electorales, la oposición hizo todo lo posible para perjudicar al Gobierno”, analizó.

Sobre el resultado electoral, recordó la sorpresa de ganar la provincia de Buenos Aires por un punto y cómo eso definió la elección. “El presidente Milei se puso la campaña al hombro y convenció a la gente de que este era el camino. La gente no quería volver al pasado”, sostuvo.

Francos aseguró que su salida fue en buenos términos y que mantiene una relación personal de respeto y amistad con Milei. “No guardo rencores. Fui y le dije al Presidente que tenía mi renuncia a disposición, no quería ser un estorbo para la recomposición del Gabinete. Él me agradeció el gesto”, relató.

Sobre los rumores de desgaste y presiones internas, Francos admitió que “son circunstancias habituales en la vida pública” y que entendió la necesidad de cambios para que el Presidente pudiera tener un equipo coordinado.

Francos remarcó que el mayor desafío para el Gobierno es avanzar con las reformas laboral, tributaria y del sistema previsional. “El Presidente lo dijo en campaña: primero había que ordenar las cuentas y ahora empieza la segunda etapa. Necesitamos agrandar la economía y exportar más”, explicó.

El exjefe de Gabinete defendió la política de equilibrio fiscal y aseguró que “el desastre de 100 años no se corrige en dos”. Sin embargo, se mostró optimista: “Creo que la Argentina va a entrar en un proceso de crecimiento impresionante en los próximos años”.

Sobre el vínculo con Estados Unidos, Francos lo calificó como “histórico” y consideró que el alineamiento internacional es clave para atraer inversiones y abrir mercados.

Francos reconoció que la relación con los gobernadores fue difícil por la falta de recursos, pero destacó que siempre mantuvo el diálogo. “Una cosa es la relación personal y otra los reclamos. Ahora, con la economía creciendo, va a haber más recursos para repartir”, señaló.

Sobre la decisión de no invitar a algunos gobernadores a la última reunión, explicó que fue consensuada con el Presidente: “No tenía sentido convocar a quienes solo venían a romper y a quejarse”.

También admitió que la boleta única de papel fue clave en la victoria en la provincia de Buenos Aires y que el temor a “volver al pasado” jugó un papel importante en el resultado electoral.

Al cierre de la entrevista, Francos insistió en que se va “sin rencores” y agradecido por la oportunidad de haber sido parte de una etapa clave del Gobierno. “Voy a seguir apoyando y ayudando en lo que pueda. Estoy convencido de que este es el camino correcto para modificar a la Argentina, aunque lleve tiempo”, concluyó.