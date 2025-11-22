Comercio festejó ante Argentinos en Las Termas y se clasificó segundo en su zona

El elenco de Jorge Valoy se impuso por 3 a 1 como visitante y pasó a la siguiente instancia por detrás de Río Dulce que empató ante Gramilla y se quedó con el grupo.

En una tarde clave para sus aspiraciones, Comercio sacó pecho fuera de casa y logró un triunfo vital por 3-1 ante Argentinos de Las Termas, resultado que le permitió asegurar el segundo puesto en la Zona 13 del Torneo Regional Federal Amateur.

Los goles del elenco visitante fueron obra de Walter Aguilar, Tomás Mines y Armando Ledesma, tres gritos que encaminan una campaña sólida dentro de la zona. Para Argentinos, que quedó eliminado, el descuento lo marcó Julio Jiménez, aunque no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro.

Con este resultado, Comercio alcanzó los 13 puntos, misma línea que Río Dulce, pero quedó segundo debido a la diferencia de gol, ya que el conjunto de Las Termas igualó con Gramilla y se mantuvo en lo más alto.

Para Argentinos, la derrota significó el final del camino en esta edición del Regional.

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo vs Central Córdoba (Frías)

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Figueroa Nelson Rodrigo (Santiago del Estero)

Asistente 1: Figueroa Nicolás Emmanuel (Santiago del Estero)

Asistente 2: Jiménez Rodrigo Emmanuel (Santiago del Estero)

Dos Leones (Frías) vs Vélez de San Ramón

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Ledesma Marcos Gabriel (Loretana)

Asistente 1: Coria Santiago (Loretana)

Asistente 2: Navarro Mario Esteban (Loretana)

Atlético Icaño vs Central Argentino

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Quiroga Fernando Fabián (Frías)

Asistente 1: Moreno Mariano Antonio (Frías)

Asistente 2: Padilla Renzo Maximiliano (Frías)

Agua y Energía vs La Ensenada (Quimilí)

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Ordoñez Gabriel A. (Termas de Río Hondo)

Asistente 1: Parrado Matías Ezequiel (Termas de Río Hondo)

Asistente 2: Rodríguez Lucas Leonardo (Termas de Río Hondo)

Defensores de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Morales Brian Manuel (Santiago del Estero)

Asistente 1: Celiz Emilio (Santiago del Estero)

Asistente 2: Gerez Maximiliano (Santiago del Estero)

Talleres de Quimilí vs Atlético Salamanca

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Maguna Najar Francisco (Santiago del Estero)

Asistente 1: Pérez Juan (Santiago del Estero)

Asistente 2: Sayago Jesús Leonardo (Santiago del Estero)

Unión Santiago vs Los Verdes de El Mojón

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Luna Wilson Rodrigo (Frías)

Asistente 1: Paz Antonio Martín (Termas de Río Hondo)

Asistente 2: Barraza Enzo Lautaro (Termas de Río Hondo)

Talleres de Nueva Esperanza vs FIDA (El Bobadal)

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Rodríguez Franco Ismael (Santiago del Estero)

Asistente 1: Marcos Mario Andrés (Santiago del Estero)

Asistente 2: Ingratti Ángel David (Santiago del Estero)