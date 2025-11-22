Río Dulce empató con Gramilla y se quedó con el primer puesto de la Zona 13

El elenco de Las Termas igualó 0 a 0 y se clasificó para la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

22/11/2025

Río Dulce hizo los deberes y, con un empate que valió oro, terminó adueñándose del primer puesto de la Zona 13 de la Región Centro. El conjunto de Las Termas igualó ante Gramilla en un duelo intenso y, gracias a ese punto, cerró la fase con 13 unidades, las mismas que Comercio, pero con una mejor diferencia de gol.

Para Gramilla, en cambio, la igualdad marcó su despedida del certamen, sin posibilidades matemáticas de avanzar.

Con el primer puesto asegurado, Río Dulce se mete en la siguiente fase con confianza y sosteniendo una campaña sólida dentro del Regional. Ahora se prepara para un desafío mayor en busca de mantener su buen rendimiento.

Sábado 22 de noviembre

Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos

Domingo 23 de noviembre

Atoj Pozo vs Central Córdoba (Frías)

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Figueroa Nelson Rodrigo (Santiago del Estero)

Asistente 1: Figueroa Nicolás Emmanuel (Santiago del Estero)

Asistente 2: Jiménez Rodrigo Emmanuel (Santiago del Estero)

Dos Leones (Frías) vs Vélez de San Ramón

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Ledesma Marcos Gabriel (Loretana)

Asistente 1: Coria Santiago (Loretana)

Asistente 2: Navarro Mario Esteban (Loretana)

Atlético Icaño vs Central Argentino

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Quiroga Fernando Fabián (Frías)

Asistente 1: Moreno Mariano Antonio (Frías)

Asistente 2: Padilla Renzo Maximiliano (Frías)

Agua y Energía vs La Ensenada (Quimilí)

23/11/2025 – 17:00

Árbitro: Ordoñez Gabriel A. (Termas de Río Hondo)

Asistente 1: Parrado Matías Ezequiel (Termas de Río Hondo)

Asistente 2: Rodríguez Lucas Leonardo (Termas de Río Hondo)

Defensores de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Morales Brian Manuel (Santiago del Estero)

Asistente 1: Celiz Emilio (Santiago del Estero)

Asistente 2: Gerez Maximiliano (Santiago del Estero)

Talleres de Quimilí vs Atlético Salamanca

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Maguna Najar Francisco (Santiago del Estero)

Asistente 1: Pérez Juan (Santiago del Estero)

Asistente 2: Sayago Jesús Leonardo (Santiago del Estero)

Unión Santiago vs Los Verdes de El Mojón

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Luna Wilson Rodrigo (Frías)

Asistente 1: Paz Antonio Martín (Termas de Río Hondo)

Asistente 2: Barraza Enzo Lautaro (Termas de Río Hondo)

Talleres de Nueva Esperanza vs FIDA (El Bobadal)

23/11/2025 – 17:30

Árbitro: Rodríguez Franco Ismael (Santiago del Estero)

Asistente 1: Marcos Mario Andrés (Santiago del Estero)

Asistente 2: Ingratti Ángel David (Santiago del Estero)