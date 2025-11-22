Ingresar
Violento ataque al micro de Comercio Central Unidos: heridos tras el partido en Las Termas

El plantel Tripero fue agredido a piedrazos luego del triunfo 3-1 ante Argentinos de Las Termas. Futbolistas sufrieron cortes y el micro debió detenerse de urgencia.

22/11/2025

El regreso de Comercio Central Unidos desde Las Termas terminó en un episodio tan inesperado como lamentable. Minutos después de haber vencido 2-1 a Argentinos, el micro que transportaba al plantel fue agredido con fuertes impactos de piedras, lo que provocó escenas de tensión y descontrol.

A raíz del ataque, miembros del plantel sufrieron cortes y heridas leves, obligando al chofer a detener la marcha en una estación de servicio. Allí recibieron las primeras curaciones y asistencia, mientras se evaluaba la gravedad de los daños materiales provocados por la agresión.

El hecho generó enorme preocupación en el seno de Comercio, que aún procesaba la alegría del triunfo cuando debió enfrentar una situación fuera de todo marco deportivo.

