Copa Libertadores 2026: con Lanús, estos son los 28 clasificados

Tras consagrarse campeón de la Sudamericana, el Granate se sumó a la lista con Boca, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Platense. Argentinos se aseguró al menos la Fase 2.

22/11/2025

Flamengo y Palmeiras van por la Gloria Eterna en este 2025, pero hay muchos gigantes -y otros no tanto- que miran y le apuntan a la Copa Libertadores 2026. Una zanahoria que ya tiene 28 clasificados y varios más que se desviven por alcanzar un boleto a la madre de todas las copas en esta parte del continente.

De la Argentina, Argentinos logró el objetivo y es el quinto clasificado. Antes, Boca había logrado sellar su pasaje tras ganarle el superclásico a River. Independiente Rivadavia -campeón de Copa Argentina-, Rosario Central -entró por la tabla anual- y Platense -por lograr el Apertura-, son los otros clasificados.

Por ahora, el conjunto de La Paternal está en Fase 2, pero podría ir directo a Fase de Grupos si sale campeón del Clausura o si Boca o Rosario Central logran el título. Eso liberaría un cupo y el Bicho iría directo sin jugar las instancias previas.

Tras consagrarse campeón de la Sudamericana ante Atlético Mineiro en Asunción, Lanús también se aseguró un lugar en la próxima edición. Por ende, se suma a la lista.

Además del Xeneize, el Calamar, el Canalla, la Lepra y el Granate, hay otros cinco equipos con un lugar asegurado en la fase de grupos: son Independiente Santa Fe de Colombia, Libertad de Paraguay, Coquimbo Unido de Chile, Universitario de Perú, Deportivo La Guaira de Venezuela y Nacional de Uruguay.

Por su parte, Always Ready de Bolivia, Palmeiras, Flamengo y Cruzeiro de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal de Perú, Peñarol Liverpool y Juventud Las Piedras de Uruguay y Universidad Central y Carabobo de Venezuela se aseguraron, de mínima, un lugar en las fases previas. Vale agregar de Paraguay: entre Cerro y Guaraní, uno irá a fase de grupos (el campeón del Clausura) y el otro irá a fase previa por taba anual.

En total, serán 47 los clasificados pero de esos 47 habrá 32 en la fase de grupos.

Conmebol

Campeón de la Libertadores 2025

Lanús

Argentina (6 cupos)

Platense, campeón del Apertura 2025 (Argentina 1)

campeón del Apertura 2025 (Argentina 1) Campeón del Clausura 2025 (2)

Independiente Rivadavia , campeón de la Copa Argentina 2025 (3)

, campeón de la Copa Argentina 2025 (3) Rosario Central , 1° clasificado de la tabla anual 2025 (4)

, 1° clasificado de la tabla anual 2025 (4) Boca Juniors , 2° clasificado de la tabla anual 2025 (5)

, 2° clasificado de la tabla anual 2025 (5) 3° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

Argentinos Juniors: aseguró el top 3 de la tabla anual. En estos momentos es Argentina 6, pero podría ser Argentina 2 si gana el Clasura o Argentina 5 si Boca o Central salen campeón.

Bolivia (4 cupos)

Campeón de la Primera División 2025 (Bolivia 1)

Subcampeón de la Primera División 2025 (2)

Campeón de la Copa Bolivia 2025 (3)

3° de la Primera División 2025 (4)

Always Ready, 3° puesto asegurado en el torneo de Primera División, puede ser Bolivia 1, 2, 3 ó 4.

Brasil (7 cupos)

Campeón de la Copa Libertadores 2025 (Brasil 1)

Campeón de la Copa Brasil 2025 (Brasil 2)

Campeón del Brasileirao 2025 (3)

Subcampeón del Brasileirao 2025 (4)

3° del Brasileirao 2025 (5)

4° del Brasileirao 2025 (6)

5° del Brasileirao 2025 (7)

6° del Brasileirao 2025 (8)

Palmeiras, 7° puesto asegurado del Brasileirao, puede ser Brasil 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

Flamengo, 7° puesto asegurado del Brasileirao, puede ser Brasil 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

Cruzeiro, 7° puesto asegurado del Brasileirao, puede ser Brasil 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

Mirassol, 7° puesto asegurado del Brasileirao, puede ser Brasil 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

Chile (4 cupos)

Coquimbo Unido , campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1)

, campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1) Subcampeón de la Liga de Primera 2025 (2)

3° de la Liga de Primera 2025 (3)

Campeón Copa Chile 2025 (4)

Colombia (4 cupos)

Independiente Santa Fe , campeón del Apertura 2025 (Colombia 1)

, campeón del Apertura 2025 (Colombia 1) Campeón del torneo Finalización 2025 (2)

1° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (3)

2° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (4)

Ecuador (4 cupos)

Campeón de la Liga Pro 2025 (Ecuador 1)

1° en la Fase Inicial de la Liga Pro 2025 (2)

2° en la Fase Final de la Liga Pro 2025 (3)

Campeón de la Copa Ecuador 2025 (4)

Independiente del Valle, primero en la Fase Inicial, puede ser Ecuador 1, 2 ó 3.

Paraguay (4 cupos)

Campeón del Apertura 2025 o del Clausura 2025 mejor ubicado en la tabla acumulada (Paraguay 1)

Campeón del Apertura 2025 o del Clausura 2025 peor ubicado en la tabla acumulada (2)

El mejor de la tabla anual (3)

2 de Mayo, campéon o subcampeón de la Copa Paraguay 2025 (4) General Caballero no puede por el descenso.

Libertad será Paraguay 1 ó 2 por haber ganado el Apertura. Cerro Porteño/Guaraní. Uno ganará el Clausura y el otro entrará por tabla anual.

Perú (4 cupos)

Universitario , campeón de la Liga 1 2025 (Perú 1)

, campeón de la Liga 1 2025 (Perú 1) Subcampeón de la Liga 1 2025 (2)

3° en la tabla acumulada de la Liga 1 (3)

4° en la tabla acumulada de la Liga 1 (4)

Alianza Lima: 4° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado, puede ser Perú 2, 3 ó 4.

Cusco: 4° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2, 3 ó 4.

Sporting Cristal: 4° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2, 3 ó 4.

Uruguay (4 cupos)

Campeón de la Liga Uruguaya 2025 (Uruguay 1)

Subcampeón de la Liga Uruguaya 2025 (2)

1° ubicado en la tabla anual no finalista de la Liga Uruguaya (3)

Campeón de la Copa Uruguay 2025 (4)

Nacional: 1° puesto de la tabla anual asegurado puede ser Uruguay 1, 2 ó 3.

Peñarol: 2° puesto de la tabla anual asegurado puede ser Uruguay 1, 2 ó 3. Además, ganó la Copa de Uruguay.

Liverpool: 3° puesto de la tabla anual asegurado puede ser Uruguay 1, 2 ó 3.

Juventud Las Piedras: cuarto lugar de la tabla anual, no finalista de la Liga Uruguaya. Jugará desde fase 1. Deberá sortear tres instancias para llegar a grupos. Será Uruguay 4.

Venezuela (4 cupos)

Campeón de la Liga FUTVE 2025 (Venezuela 1)

1° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (2)

Subcampeón de la Liga FUTVE (3)

2° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (4)

Deportivo La Guaira: 1° en la tabla acumulada, puede ser Venezuela 1 ó 2.

Universidad Central: campeón del Apertura 2025, puede ser Venezuela 1, 2 ó 3.

Carabobo: 2° en la acumulada, puede ser Venezuela 1, 2, 3 ó 4.

Fecha de la Libertadores 2026

El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero ( acá empezará la acción para un equipo argentino). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.