Gimena Accardi y Seven Kayne alimentan los rumores de romance tras un video que se volvió viral

La actriz, recientemente separada de Nico Vázquez, compartió imágenes junto al cantante y encendió las especulaciones entre sus seguidores.

22/11/2025

Los rumores de un vínculo sentimental entre Gimena Accardi y Seven Kayne volvieron a ganar fuerza luego de que la actriz publicara un video junto a su compañero de rodaje en “Teacher I’d like to f…”, la nueva película que protagonizan juntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes, que el propio Seven Kayne también replicó en Instagram, se los ve relajados, cercanos y en evidente sintonía. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la elección musical del clip: una canción cuya letra incluye la frase “A tu lado mi futuro…”, un detalle que rápidamente desató especulaciones entre los fans de ambos.

El interés mediático creció aún más debido al reciente cambio en la vida personal de Accardi, quien se separó de Nico Vázquez tras años de relación. El actor, por su parte, ya fue visto públicamente con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, y suele mostrar su presente sentimental en redes sociales.

En este contexto, Gime también eligió mostrarse acompañada y sonriente. Aunque ninguno de los dos confirmó una relación y todo podría tratarse de una estrategia de promoción o simple camaradería en el set, los gestos compartidos en redes y la química evidente mantienen en vilo a sus seguidores, atentos a cada nueva pista.

Por ahora, todo son rumores. Pero la historia entre Accardi y Seven Kayne ya es uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.