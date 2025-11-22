La Municipalidad celebró el Día de la Música con un espectáculo gratuito en la retreta de plaza Libertad

Artistas como el grupo Ketimporta, Monde Flo´s, Lore Moyano y Valeria Facelli deleitaron a los presentes con lo mejor de sus repertorios.

22/11/2025

Con motivo del Día Internacional de la Música, la Municipalidad de la Capital llevó a cabo una celebración libre y abierta a todo el público, en la retreta de Plaza Libertad con la presentación de artistas locales de diferentes géneros.

La apertura del espectáculo, estuvo a cargo del director de Cultura municipal, Francisco Avendaño, quien transmitió a los vecinos presentes el saludo de la intendente Ing. Norma Fuentes e invitó a disfrutar de las distintas propuestas musicales.

El funcionario remarcó que, el evento fue programado junto a la Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero y de la Asociación de Música de Mujeres, para que personas de todas las edades puedan disfrutar “de la diversidad de la música y de la producción cultural de la ciudad y de la provincia”.