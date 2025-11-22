Ingresar
La intendente Fuentes participó del acto por el 50° aniversario del Taekwondo en Santiago del Estero

La jefa comunal asistió al evento deportivo junto a otras autoridades de la provincia, quienes también recibieron diversos reconocimientos.

Hoy 23:12

La intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia por el 50° aniversario del taekwondo en Santiago del Estero que fue encabezada por el gran máster Osvaldo Ríos Olivero en las instalaciones del Centro de  Convenciones y a quien hizo entrega de una plaqueta por su valiosa promoción del arte marcial en el deporte santiagueño.

La jefa comunal asistió al evento deportivo, junto al ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Barbur; el secretario de Deportes, Carlos Dapello; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Daniel Kobylañski y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.

Por su parte, Ríos Olivero otorgó en representación de la Federación Internacional de Taekwondo, una distinción a la intendente por su aporte permanente al deporte santiagueño; honor que también fue dirigido al gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, al jefe de Gabinete Elías Suárez y a funcionarios del gobierno provincial.

Tras participar del evento, la Ing. Fuentes agradeció la invitación y destacó la trayectoria del gran máster en la disciplina tanto a nivel local como internacional, y al taekwondo como un deporte que genera inclusión social.

