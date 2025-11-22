Ingresar
Luis Ventura celebró el título de Lanús y contó la promesa que deberá cumplir

El periodista, fanático del Granate, aseguró que honrará su palabra: “Lo vamos a hacer con mi familia, sin dudas".

Hoy 23:23

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana después de una final infartante contra Atlético Mineiro y Luis Ventura, reconocido hincha del Granate, compartió su alegría en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, en la que lo siguen casi 250 mil personas, el conductor de Secretos verdaderos (América) publicó una foto retro con una camiseta del equipo de Zona Sur y un perro de la raza boxer. “¡Campeones Grana, cara...!“, escribió.

TN Show habló con el periodista de espectáculos, que reveló la promesa que ahora tendrá que cumplir por el campeonato. “Vamos a ir a Luján con mi familia, sin dudas”, aseguró Ventura desde Miami, en la previa de los Martín Fierro Latino, que reconocerá el trabajo de figuras de toda Latinoamérica y más de 40 representantes argentinos y programas de Chile, Perú, República Dominicana, México y Estados Unidos.

TEMAS Luis Ventura

