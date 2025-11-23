Ingresar
Desesperada búsqueda de Luna, una perrita perdida en el barrio El Rincón

Fue vista cerca de la Comisaría, pero no logran retenerla. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 3855 87 1321 (Pame) o 3854 76 3354 (Marga).

Hoy 00:32

Luna es una perrita que se extravió el miércoles al mediodía en el barrio El Rincón de La Banda. De acuerdo con lo informado por sus dueñas, el animal salió de la vivienda cuando accidentalmente quedó abierto el portón.

Desde entonces, vecinos aseguran haberla visto en distintos puntos de la zona, principalmente en las cercanías de la Comisaría, aunque no lograron retenerla porque se muestra asustada y corre cuando intentan acercarse.

La familia, desesperada por su paradero, pidió a la comunidad que colabore en su búsqueda y, en caso de poder resguardar a la perrita, se comuniquen de inmediato a los teléfonos de contacto. 3855 87 1321 (Pame) o 3854 76 3354 (Marga)

