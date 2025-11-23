Piden ayuda para encontrar a “Gorda”, una gata extraviada en el barrio Los Inmigrantes

La mascota fue vista por última vez en calle Japón 1097. Su familia pide colaboración a los vecinos. Quienes tengan información pueden comunicarse al 3875 73 3685.

Hoy 00:48

Gorda, es una gata de color blanco que se extravió en el barrio Los Inmigrantes y su familia está profundamente preocupada por su paradero.

Según informaron, la última vez que la vieron fue en calle Japón 1097, dentro del mismo barrio, y desde entonces no tuvieron más novedades.

Sus dueños piden a la comunidad que, si alguien la vio o tiene algún dato, se comunique de inmediato para poder reencontrarse con ella.

Para aportar información, el número de contacto es 3875 73 3685.

Solicitan compartir la búsqueda para que Gorda pueda volver a su hogar lo antes posible.