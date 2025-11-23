Tragedia en México: el vuelco de un colectivo dejó siete muertos y 20 heridos

Eran turistas que viajaban a una feria navideña. Seis de los heridos se encontraban hospitalizados en grave estado.

Al menos siete personas murieron y otras 20 que viajaban en un colectivo sufrieron heridas el sábado por el vuelco del vehículo de pasajeros en una ruta del estado de Michoacán, en México, donde las autoridades montaron un operativo de emergencia para el traslado de las víctimas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que "fue un accidente grave" y reportó que hubo "siete fallecidos y 20 heridos, se atendió de inmediato, muy lamentable".

Y, señaló que los turistas iban hacia la localidad de Tlalpujahua, lugar donde se lleva a cabo la Feria de las Esferas, de decoración navideña.

Además, dijo que se estaban investigando las posibles causas y que "están hospitalizadas estas 20 personas y el tema se está atendiendo desde el primer momento".

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que personal de la coordinación estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para ayudar en las labores de emergencia, rescate y traslado de los heridos a distintos hospitales de la ciudad de Morelia, capital del estado.

El colectivo, según fuentes policiales, había comenzado el viaje desde la ciudad de Uruapan y tenía como destino la localidad de Tlalpujahua.

El vuelco se produjo a la altura del kilómetro 23 de la carretera que conecta a Morelia y Pátzcuaro, en la localidad de Michoacán, en el oeste de México.

La Fiscalía confirmó que el accidente provocó la muerte de siete de los pasajeros y señaló que se investigaba la causas que generaron el vuelco.

Protección Civil informó a su vez que de las 20 personas heridas, seis se encontraban en situación de gravedad.