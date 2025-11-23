Chaco: desesperada búsqueda de tres menores que se fugaron de un hogar

De acuerdo a las autoridades chaqueñas, tienen 9, 11 y 13 años. La fiscalía activó el protocolo de búsqueda.

La Comisaría Duodécima de Resistencia investiga la desaparición de tres niñas que se encontraban alojadas en el Hogar ECA "Niñas Bonitas", ubicado en avenida Rivadavia 640, luego de que se alejaran del establecimiento durante la tarde del jueves. Según consta en el expediente 130/23-5963-E/25, la denuncia fue radicada a las 22:50 del 21 de noviembre por Erkia Nadia Ángeles, de 37 años, empleada del hogar. La mujer informó que alrededor de las 17:30, como ocurre habitualmente, salió con un grupo de menores hacia el Domo del Centenario para actividades recreativas, se informó desde la Policía del Chaco.

Al momento de emprender el regreso, cerca de las 19, tres niñas se apartaron corriendo del grupo y continuaron su marcha hasta el portón del Domo, desde donde tomaron rumbo hacia avenida Lavalle. Pese a los intentos de la responsable, no fue posible alcanzarlas.

Las menores buscadas son: Ámbar Genesis Gómez, 9 años; Cecilia Diego Mercedes, 13 años y Macarena Cabaña, 11 años. La denunciante señaló que no es la primera vez que algunas de ellas se alejan sin autorización, aunque en ocasiones anteriores regresaron por sus propios medios.

Tras la comunicación con la Fiscalía en turno, informa Diario Norte de Chaco, se dispuso activar el protocolo de búsqueda de persona, quedando la comisaría a cargo del seguimiento y de informar cualquier novedad que surja en las próximas horas.