Con ocho partidos, continúa la 6ª fecha del Torneo Regional para los equipos santiagueños

La acción sigue este fin de semana con compromisos claves en toda la provincia.
La 6ª fecha del Torneo Regional Federal Amateur sigue en marcha y dejó sus primeras emociones este sábado con dos compromisos en Termas de Río Hondo: Gramilla y Río Dulce igualaron 0-0, mientras que Comercio Central Unidos logró un valioso triunfo 3-1 ante Argentinos con goles de Walter Aguilar, Tomás Mines y Armando Ledesma.
El domingo, la fecha se completará con ocho partidos distribuidos en diferentes puntos de Santiago del Estero. Cronograma:
Sábado 22 de noviembre
Gramilla 0-0 Río Dulce (Termas de Río Hondo)
Argentino (Termas de Río Hondo) 1-3 Comercio Central Unidos
Domingo 23 de noviembre
Atoj Pozo vs Central Córdoba (Frías)
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Figueroa Nelson Rodrigo (Santiago del Estero)
Asistente 1: Figueroa Nicolás Emmanuel (Santiago del Estero)
Asistente 2: Jiménez Rodrigo Emmanuel (Santiago del Estero)
Dos Leones (Frías) vs Vélez de San Ramón
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Ledesma Marcos Gabriel (Loretana)
Asistente 1: Coria Santiago (Loretana)
Asistente 2: Navarro Mario Esteban (Loretana)
Atlético Icaño vs Central Argentino
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Quiroga Fernando Fabián (Frías)
Asistente 1: Moreno Mariano Antonio (Frías)
Asistente 2: Padilla Renzo Maximiliano (Frías)
Agua y Energía vs La Ensenada (Quimilí)
23/11/2025 – 17:00
Árbitro: Ordoñez Gabriel A. (Termas de Río Hondo)
Asistente 1: Parrado Matías Ezequiel (Termas de Río Hondo)
Asistente 2: Rodríguez Lucas Leonardo (Termas de Río Hondo)
Defensores de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Morales Brian Manuel (Santiago del Estero)
Asistente 1: Celiz Emilio (Santiago del Estero)
Asistente 2: Gerez Maximiliano (Santiago del Estero)
Talleres de Quimilí vs Atlético Salamanca
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Maguna Najar Francisco (Santiago del Estero)
Asistente 1: Pérez Juan (Santiago del Estero)
Asistente 2: Sayago Jesús Leonardo (Santiago del Estero)
Unión Santiago vs Los Verdes de El Mojón
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Luna Wilson Rodrigo (Frías)
Asistente 1: Paz Antonio Martín (Termas de Río Hondo)
Asistente 2: Barraza Enzo Lautaro (Termas de Río Hondo)
Talleres de Nueva Esperanza vs FIDA (El Bobadal)
23/11/2025 – 17:30
Árbitro: Rodríguez Franco Ismael (Santiago del Estero)
Asistente 1: Marcos Mario Andrés (Santiago del Estero)
Asistente 2: Ingratti Ángel David (Santiago del Estero)