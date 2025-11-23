Balance semanal: ajustes en los activos locales y operadores atentos al contexto financiero internacional

La semana terminó con movimientos más cautos en los activos argentinos, en un clima condicionado por factores externos, por la menor actividad doméstica derivada del feriado optativo y por expectativas sobre la evolución del financiamiento internacional.

Hoy 01:51

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

Aunque el tono general fue de correcciones, los operadores siguen viendo un escenario constructivo para los próximos meses, especialmente después del impulso que habían tomado los mercados tras las elecciones legislativas.

Bonos en dólares: retrocesos moderados y ajuste del riesgo país

La deuda soberana hard dollar exhibió una semana de retrocesos luego del fuerte rally post-electoral. Durante la última rueda, los Globales cayeron entre 0,2% y 0,9%, con mayor impacto en el GD35 y el GD46. Con este desempeño, el precio promedio ponderado por outstanding terminó la semana en US$ 73,4, lo que implica un descenso acumulado de 1,3%.

El ajuste también se vio reflejado en el riesgo país, que avanzó 5% hasta los 651 puntos básicos, aunque se mantiene muy por debajo de los niveles previos a las elecciones de medio término. La baja reciente en los spreads continúa siendo interpretada como una señal favorable respecto del acceso futuro al mercado voluntario de deuda, especialmente si se consolida la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laborales y tributarias.

En paralelo, una parte del foco del mercado estuvo puesta en la discusión sobre el financiamiento internacional. La decisión de algunos bancos globales de no avanzar con un megacrédito de USD 20.000 millones generó titulares, pero no alteró sustancialmente la lectura de fondo. La atención ahora está puesta en la posibilidad de un nuevo repo por unos USD 4.500 millones, orientado a cubrir los vencimientos de enero. Bajo el nuevo escenario político y con diferenciales más comprimidos, un préstamo puente de menor magnitud luce más razonable y coherente con la expectativa de un regreso a los mercados internacionales hacia el primer trimestre de 2026.

Acciones: una semana negativa tras un octubre excepcional

El mercado accionario local tuvo una semana de correcciones después del desempeño extraordinario de octubre. En la última rueda, el Merval medido en dólares cayó 3,9%, hasta US$ 1.837, acumulando una baja semanal del 9%.

En términos en pesos, el S&P Merval retrocedió 3,1% hasta las 2.761.614 unidades, marcando su nivel más bajo desde el 28 de octubre. La rueda del viernes se dio con actividad reducida debido al feriado optativo, lo que acotó la liquidez y amplificó ciertos movimientos.

En Nueva York, los ADRs argentinos también operaron con bajas. Entre las caídas más significativas aparecieron Edenor (-5,38%), BBVA (-5,36%) y Grupo Galicia (-4,73).

Aun así, el balance de corto plazo sigue siendo favorable: tras las elecciones legislativas, el Merval continúa muy por encima de los niveles previos a los comicios y mantiene intacto el cambio de tendencia que comenzó semanas atrás.

Mercado cambiario: una rueda sin novedades por el feriado, pero con presión en los financieros

Debido al feriado local, el tipo de cambio oficial permaneció sin movimientos. El spot cerró en $1.403 y el A3500 en $1.405, sin variaciones respecto del jueves.

En contraste, los dólares financieros mostraron movimientos propios de una rueda con bajo volumen. El CCL Senebi avanzó 1,3% y se ubicó en $1.510, mientras que el resto de los segmentos se mantuvo estable o con ajustes menores.

Factores internacionales: impacto en los activos emergentes

A nivel global, la semana estuvo marcada por la incertidumbre asociada a la reducción de líneas de asistencia bancaria internacional. La decisión de varias entidades de frenar financiamientos de gran escala generó un contexto menos favorable para activos emergentes, lo que también se reflejó en la renta variable argentina.

Política monetaria y encajes: el BCRA avanza en su esquema de normalización

En medio del reacomodamiento de liquidez, el Banco Central anunció que reducirá nuevamente los encajes obligatorios para las entidades financieras a partir de diciembre. El objetivo es estimular el crédito y acompañar la recuperación económica, luego del fuerte endurecimiento efectuado antes de las elecciones.

La medida fue bien recibida por el mercado, ya que contribuye a estabilizar las tasas de corto plazo y da previsibilidad al proceso de normalización monetaria.

Cierre semanal: correcciones esperables en un mercado que sigue firme

El balance general muestra una semana de ajustes, pero dentro de una tendencia que todavía se mantiene sólida. Los bonos cedieron después de semanas de fuertes subas, el Merval corrigió tras un octubre histórico y el mercado cambiario se movió con calma en medio de una operatoria reducida.

Aun con estas bajas, los niveles actuales muestran que el mercado continúa reconociendo el cambio de expectativas tras las elecciones legislativas. Con la mirada puesta en el financiamiento internacional, el Presupuesto 2026 y la evolución del contexto global, los inversores se mantendrán expectantes, pero con una predisposición más constructiva que la observada meses atrás.

Los mercados argentinos permanecerán cerrados el lunes por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, por lo que la próxima rueda será el martes.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.