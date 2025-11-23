Según Forbes: 17 bodegas argentinas están entre las mejores del mundo

Desde Inglaterra hasta Australia, la prestigiosa revista destacó a las mejores bodegas según expertos de Virgin Wines, con Mendoza como gran protagonista.

Hoy 02:27

La reconocida revista norteamericana Forbes presentó nuevamente su ranking de las 50 mejores bodegas del mundo, y Argentina volvió a destacar a nivel global.

Este año, 17 bodegas nacionales fueron incluidas, de las cuales 15 provienen de Mendoza, lo que consolida a la provincia como epicentro de la vitivinicultura de excelencia.

Cómo se eligieron las mejores bodegas

Los especialistas de Virgin Wines, empresa británica de vinos de renombre, evaluaron criterios como:

Patrimonio y trayectoria histórica de la bodega

Certificaciones de sostenibilidad

Responsabilidad social

Innovación en viticultura y producción

Bajo estos parámetros, Mendoza, con sus vinedos centenarios y técnicas modernas, se llevó todas las miradas del ranking internacional.

“La lista de las ‘50 Mejores Bodegas del Mundo’ de este año incluye un número notable de bodegas argentinas”, destacó Sophie Lord, directora de compras de Virgin Wines.“La presencia argentina refleja el profundo compromiso del país con la sostenibilidad, la innovación y su rica tradición vitivinícola”, agregó.

Las 15 bodegas mendocinas que forman parte del ranking

Bodega Trapiche (N° 4)

Bodega Lagarde (N° 5)

Terrazas de los Andes (N° 7)

Luigi Bosca (N° 10)

Doña Paula (N° 13)

Huarpe Riglos Family Wines (N° 20)

Bodegas Bianchi (N° 21)

Bodega Trivento (N° 22)

Finca Sophenia (N° 23)

Susana Balbo (N° 28)

Zuccardi Valle de Uco (N° 30)

Bodegas Salentein (N° 40)

Alta Vista (N° 41)

Finca Decero (N° 43)

Bodega DiamAndes (N° 45)

Además, Bodega Colomé, en el Valle Alto Calchaquí (Salta), y Fincas Patagónicas, en Viedma (Río Negro), también lograron posicionarse en la lista.

Más allá de Argentina, el ranking de Forbes reconoció a bodegas de Australia, Portugal, Francia, España e Inglaterra.

El top 3 internacional estuvo compuesto por:

Viña Santa Rita (Chile)

Penfolds Magill Estate (Australia)

Marqués de Murrieta (España)

Estas bodegas se destacaron por su trayectoria, innovación y experiencia en la elaboración de vinos de alta gama.