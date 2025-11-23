Fórmula 1: Verstappen se llevó el triunfo en el Gran Premio de Las Vegas

El piloto neerlandés dominó de principio a fin durante las 50 vueltas y se quedó con una valiosa victoria a dos fechas del cierre de la temporada. En tanto, el piloto argentino de Alpine llegó 17°.

Hoy 02:57

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se quedó con un triunfo contundente en el Gran Premio de Las Vegas, que fue la fecha 22 de la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. El británico Lando Norris, de McLaren, líder del certamen, y George Russell, de Mercedes, completaron el podio. Mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 17°.

El cuatro veces campeón del mundo, quien firmó su sexto triunfo de la temporada, aprovechó un error de Norris en la largada para ponerse al frente en la curva uno de la primera vuelta e imponer un ritmo demoledor que no fueron capaces de seguir ni Norris ni George Russell (Mercedes). Ni siquiera perdió la punta cuando tuvo que pasar por boxes.

Asimismo, el inicio tuvo muchos inconvenientes para varios pilotos porque hubo un accidente que dejó fuera de la carrera a Lance Stroll (Aston Martin). El choque fue provocado por una acción temeraria de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien luego también tuvo que abandonar. En tanto, cerca del final de la carrera Alex Albon (Williams) fue otro de los que no pudo seguir.

Por su parte, el otro hombre de McLaren, Óscar Piastri, volvió a ceder terreno en el campeonato del mundo y concluyó cuarto en una carrera frustrante para el australiano, al no ser capaz de plasmar la superioridad de su escudería con unos adelantamientos que se le atragantaron en Las Vegas.

La remontada del día la protagonizó Andrea Antonelli tras escalar del 17° lugar hasta el 5°, a pesar de contar con una penalización de cinco segundos por una salida en falso.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, y a falta de dos carreras y un sprint, Norris lidera el Mundial con 408 puntos, 30 más que Piastri y 41 más que Verstappen, que se mantiene tercero.