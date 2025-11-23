Ingresar
La frustración de Franco Colapinto por el resultado en el GP de Las Vegas: “Da bronca no haber competido”

El piloto se mostró decepcionado por el desempeño en la carrera y criticó la estrategia del equipo.

Hoy 07:31

El argentino Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Las Vegas, una carrera que se complicó desde la largada por un toque de Alexander Albon (Williams) que dañó el difusor de su Alpine y condicionó por completo su rendimiento.

El joven piloto argentino reconoció que la madrugada en Nevada fue una de las más difíciles del año. “Fue una carrera frustrante, fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”, explicó ante la prensa.

Visiblemente molesto, Colapinto insistió en que su auto nunca estuvo a la altura: “No sé cuántos puntos fueron, pero por lo que escuché no era para sentir tan mal al auto. Fue una carrera mala. No hay nada positivo”.

A pesar del golpe inicial, destacó al menos un aspecto rescatable: “Es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños, pero da bronca no haber sido competitivo”.

El argentino remarcó que el principal problema fue la falta de adherencia: “Tenía muy poco grip, iba patinando por todos lados. Se sentía muy mal el auto y costó en general. No encontramos balance en ningún momento de la carrera, la parte de atrás se movía todo el tiempo. Habrá que trabajar para la próxima”.

Por último, también cuestionó la estrategia del equipo: “Fue un sprint muy largo con medios. Las duras se sentían mejor, pero paramos muy temprano”.

