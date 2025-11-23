Fórmula 1: Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas

Los autos no superaron la verificación técnica y se comprime la lucha por el título en la Máxima.

Hoy 08:07

Un fuerte cimbronazo sacudió a la Fórmula 1 luego de la descalificación del equipo McLaren en el Gran Premio de Las Vegas, donde los autos de Lando Norris y Oscar Piastri no superaron la verificación técnica posterior a la carrera. Ambos monoplazas quedaron fuera del clasificador por no cumplir con el espesor reglamentario del bloque de deslizamiento trasero.

La infracción se relaciona con el artículo 3.5.9 e) del Reglamento Técnico 2025, que establece que el tablón inferior debe tener un espesor de 10 mm cuando es nuevo, permitiéndose un desgaste mínimo hasta 9 mm. La FIA controló zonas específicas del piso y detectó que ninguno de los McLaren cumplía con lo estipulado, obligando a excluirlos de los resultados finales.

Un golpe directo a la lucha por el título

La sanción modifica por completo el escenario del campeonato. Antes de la descalificación, el 2° puesto de Norris y el 4° de Piastri le daban al británico una ventaja de 30 puntos sobre su compañero. Pero, con la eliminación de ambos autos, esa diferencia se reduce a 24 unidades.

La gran novedad es el efecto que esto provoca en la pelea por la corona:

Max Verstappen, vencedor en Las Vegas, reduce su desventaja respecto de Norris de 42 a 24 puntos, igualando también la diferencia con Piastri. De esta manera, el tricampeón neerlandés revive sus chances de pelear por un quinto título consecutivo en el tramo final del calendario.

Próxima cita: Qatar, del 28 al 30 de noviembre

La Fórmula 1 continuará su gira en Medio Oriente con el Gran Premio de Qatar, previsto del 28 al 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, la penúltima parada antes del cierre en Abu Dhabi el 7 de diciembre.

El trazado de Lusail, de 5,38 kilómetros, se ubica a 28 km al norte de Doha y se destaca por su diseño técnico, curvas rápidas y modernas instalaciones, siendo uno de los escenarios más desafiantes del calendario.

Con el campeonato comprimido y tres pilotos separados por apenas 24 puntos, Qatar promete ser una carrera decisiva rumbo a un final de temporada electrizante.