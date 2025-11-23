Tras el título conseguido por Lanús, a River se le abrió una nueva chance de entrar a la Copa Libertadores

El Millonario terminó cuarto en la tabla anual, pero todavía puede meterse en el certamen continental de 2026.

Hoy 08:31

Con Rosario Central consagrado campeón de la Liga Profesional, la tabla anual 2025 quedó completamente definida luego de la fecha 16 del Torneo Clausura. En ese marco, River finalizó cuarto, una posición que hoy lo clasifica a la Copa Sudamericana, aunque todavía mantiene chances de meterse en la Copa Libertadores 2026.

River, atento a los que siguen en carrera

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa un momento futbolístico delicado, por lo que sus posibilidades de acceder a la Libertadores dependen, en gran parte, de lo que hagan otros equipos.

Uno de ellos es Argentinos Juniors, que terminó tercero y eliminó a Vélez en Liniers. En Núñez seguían de cerca lo que ocurría en el José Amalfitani, ya que una eventual consagración del Bicho liberaría un cupo para la próxima Copa.

Los otros clubes que podrían favorecer al Millonario son Rosario Central y Boca, ambos líderes de sus grupos. Este domingo serán locales de Estudiantes y Talleres, respectivamente. Aunque en el caso del Xeneize, más allá del beneficio deportivo, en River jamás celebrarían un título de su clásico rival.

Cómo podría ingresar River a la Libertadores 2026

Si sale campeón del Clausura o si lo hace alguno de estos tres equipos —Argentinos, Central o Boca—. En ese escenario, River accedería al torneo continental en la Fase 2.

Desde allí, el camino sería complejo:

Si gana el primer cruce, avanzaría a Fase 3 , donde tendría otro mano a mano.

, donde tendría otro mano a mano. Si supera esa instancia, recién entonces ingresaría a la fase de grupos .

. Si pierde en Fase 2, quedaría afuera de todo, como le ocurrió a Boca en 2025.

Si cae en Fase 3, pasaría automáticamente a la Copa Sudamericana.

La variante menos probable que también podría beneficiarlo

Existe un escenario más rebuscado, pero matemáticamente posible.

Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana 2025, podría abrir un cupo extra si también conquista el Torneo Clausura. Como ya tiene asegurado un lugar en la Libertadores por su título internacional, una segunda consagración liberaría su clasificación por tabla anual, favoreciendo nuevamente a River.