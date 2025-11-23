El tierno encuentro entre Mirtha y el bebé de Alejandra Maglietti: "Nunca tuve un bebito así"

Con su bebé en brazos, la abogada participó del programa y emocionó a todos con un dulce gesto junto a La Chiqui.

Lejos de la angustia por el incendio de la fábrica de su pareja y del robo que sufrió días atrás, Alejandra Maglietti vivió un instante cargado de emoción en el programa de Mirtha Legrand. La abogada decidió asistir al ciclo acompañada de su bebé de tres meses, lo que dio lugar a una escena de máxima ternura frente a las cámaras.

“Tenemos el invitado más chiquito que hemos tenido en esta mesa. Aquí lo tienen ustedes. Qué divino. Decime, ¿le pusieron un moñito? ¿De smoking está?”, anunció la diva al presentar al pequeño ante los televidentes. Acto seguido, Maglietti ingresó al estudio con su hijo en brazos y explicó con orgullo: “Le pusimos un moñito con traje, mirá. Con tirador, con zapatitos”.

Enternecida por la presencia del bebé, Mirtha no ocultó su emoción: “Con zapatillos. Todo, lo vistieron para televisión. ¡Qué divino!”. La abogada respondió con una sonrisa mientras acomodaba al niño: “Ahí está. Le agarro el chupetito. Es re bueno, aparte”.

Sorprendida por el momento y por la juventud del invitado, la conductora repasó mentalmente los años de programa: “Nunca tuve un bebito así. No recuerdo haber tenido un bebé. Qué divino que es”. Maglietti, conmovida por el cariño que todos demostraban hacia su hijo, expresó: “¿Cómo no lo iba a traer? Mirá lo que es. Hola Manu”.

La conexión entre el pequeño y la conductora quedó en evidencia cuando Mirtha exclamó: “Me saluda con la mano, me saluda”. Viendo la reacción del niño, la abogada se acercó aún más al centro de la mesa y le ofreció: “Ahí está Mirtha. Te lo llevo, Mirtha, así lo ves de cerca. Acá estamos”.

Al observarlo de cerca, la diva volvió a destacar su ternura: “Qué divino. Está precioso. ¿Tenés zapatitos nuevos?”. Con una mezcla de humor y orgullo, Maglietti remató: “Tiene zapatitos, vino con traje. Iba a venir a una gala”.