La China Suárez sufrió un accidente en pleno rodaje: “Me rompí el tabique”

La actriz compartió imágenes del rodaje de Hija del fuego: la venganza de la bastarda y sorprendió a sus seguidores con el resultado del accidente.

Hoy 08:57

Eugenia “La China” Suárez compartió en sus redes una serie de imágenes del rodaje de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, filmado en plena Patagonia, y llamó la atención al revelar los distintos accidentes que atravesó durante las grabaciones. Con humor y sinceridad, la actriz mostró el detrás de escena de un proceso que, más allá del entusiasmo profesional, también le dejó varios moretones y quemaduras.

En una de sus historias de Instagram, publicó un video con la frase: “El día que me rompí el tabique”, donde se la ve con un visible moretón en la nariz. En la secuencia, posa indignada ante la cámara, pero rápidamente suma un toque tierno al mostrar la ayuda que recibió: “Pero tenía enfermero de lujo”, escribió sobre una imagen en la que su hijo Amancio aparece poniéndole una bolsa de hielo para aliviar el golpe.

Los incidentes no terminaron ahí. En otro posteo, la actriz reveló una quemadura que sufrió intentando combatir el frío de la Patagonia: “¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?”, preguntó irónicamente, mientras mostraba la marca que le quedó en el escote tras el accidente doméstico.

Además, Suárez contó que en uno de los días de rodaje quedó accidentalmente encerrada en una habitación del set. Compartió el momento en que sus hijos intentaban ayudarla desde afuera, entre risas y frustración. A eso se le sumó un problema estético que también la afectó durante la filmación: “Tuve uno de mis peores brotes de acné y le mandaba fotos a mi cosmiatra desde allá”, relató en otra publicación.