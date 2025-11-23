Un técnico de aires se volvió viral por su costumbre más tierna: fotos con los perros de sus clientes

Según reveló su hija en un video, el técnico tiene una costumbre muy especial: “Cada vez que va a una casa, se saca fotos con el perro del cliente”.

Un técnico de aires acondicionados se volvió protagonista de una de las historias más tiernas y celebradas de TikTok. Su hija compartió un video en la cuenta @eugenianievess_ en el que reveló la costumbre que lo volvió viral: cada vez que llega a un hogar para realizar una instalación, se toma una foto con el perro de la casa. El gesto simple, pero lleno de calidez, conquistó rápidamente a miles de usuarios.

La joven explicó que su papá mantiene esta rutina desde hace tiempo. Una vez que termina el trabajo, posa junto al perro del cliente y guarda la foto como si fuera parte de un álbum personal. “Mi papá coloca aires acondicionados y cada vez que va a una casa se saca fotos con el perro del cliente”, escribió al compartir la secuencia que emocionó a la comunidad de TikTok.

En las imágenes viralizadas se puede ver a diferentes perros acompañándolo durante las instalaciones, algunos incluso abrazándolo o apoyándose sobre él con total confianza, como si lo conocieran desde siempre. Para muchos usuarios, la conexión que logra con los animales es lo que vuelve la historia tan especial.

La repercusión fue tan grande que su hija decidió publicar una segunda parte, cumpliendo con el pedido de quienes querían ver más fotos de su padre junto a los “amigos perrunos” que conoce en su jornada laboral. Nuevos rostros, nuevas mascotas y la misma ternura en cada captura.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Me mata que todos los perritos posen”, escribió un usuario entre risas. Otro destacó la vibra del técnico con un emotivo mensaje: “Qué gran ser humano. Se nota que tiene buena energía, los animales lo sienten. Gran vida a tu padre”.