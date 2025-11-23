Puma Martínez cayó por K.O ante Bam Rodríguez, perdió su invicto y el título supermosca de la AMB

Si bien el oriundo de La Boca logró conectar buenos golpes en los primeros rounds, el cansancio le pasó factura y termino siendo superado por su rival, que unificó los títulos.

Hoy 00:17

El argentino Fernando “Puma” Martínez no pudo concretar su sueño de unificar los títulos supermosca y fue derrotado por nocaut en el décimo asalto por el estadounidense de ascendencia mexicana Jesse “Bam” Rodríguez. El combate, que se celebró en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, formó parte de la cartelera principal de The Ring IV y significó el fin del invicto del argentino, que llegaba con un récord de 18-0 (9 KO).

La pelea comenzó pareja, con el Pumita proponiendo desde el inicio y tratando de quebrar la guardia de Rodríguez. Sin embargo, con el correr de los rounds, el estadounidense fue ajustando su plan y encontrando mayor claridad en sus golpes, mientras que lograba esquivar los avances del campeón argentino.

A partir del cuarto asalto, Bam Rodríguez mostró por qué es considerado uno de los mejores boxeadores del mundo. Aprovechó el desgaste del argentino y castigó con precisión, en especial cuando Martínez dejaba espacios en su defensa. El Puma, además, evidenció molestias por el deterioro en su nariz, que se mostraba notablemente dañada.

Consciente de que estaba abajo en las tarjetas, Martínez buscó la heroica en el tramo final. Se lanzó al ataque y llegó a conectar golpes claros cuando Rodríguez bajaba la guardia para avanzar. Sin embargo, esa valentía no alcanzó: el argentino cayó noqueado por primera vez en su carrera, dejando escapar tanto su invicto como el cinturón supermosca de la AMB.

Pese a la derrota, el Puma dejó una actuación cargada de coraje frente a un rival que confirmó su condición de élite al quedarse con tres títulos mundiales: AMB, OMB y CMB. Fue una noche difícil para el boxeo argentino, pero también una señal de que Martínez sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la categoría.