Un joven sufrió la amputación de un brazo tras quedar atrapado en una picadora de carne

El hecho ocurrió en una carnicería de Villa Cabrera, Córdoba. Bomberos y personal médico trabajaron contrarreloj para liberar al joven de 24 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital Tránsito Cáceres.

Hoy 09:23

La noche del viernes quedó marcada por un dramático accidente en el barrio Villa Cabrera, en la ciudad de Córdoba capital. Un joven de 24 años sufrió la amputación de su brazo izquierdo después de quedar atrapado en la máquina picadora de carne de la carnicería donde trabajaba. La noticia generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación obligó a una rápida intervención de los efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes al llegar al lugar se encontraron con un escenario angustiante: el joven permanecía atrapado dentro de la maquinaria industrial sin posibilidad de liberarse por sus propios medios.

El operativo de rescate se desarrolló en conjunto con el servicio de emergencias 107. Los profesionales aplicaron técnicas especiales y utilizaron herramientas de corte para poder extraer al trabajador, junto con parte de la máquina, una maniobra clave para evitar lesiones aún más graves y proteger su integridad durante el traslado.

Una vez estabilizado en el lugar, el joven fue derivado de urgencia al Hospital Tránsito Cáceres mediante un cordón sanitario, debido a la gravedad de las heridas. Según información publicada por El Doce.tv, la intervención coordinada entre rescatistas y médicos resultó fundamental para preservar la vida del trabajador, que continúa internado y bajo atención especializada.