Verstappen aún puede pelear el título tras la descalificación de los McLaren: así quedaron las posiciones en la F1

Con este nuevo panorama, Franco Colapinto terminó en el puesto número 15 y aún no pudo sumar puntos con la escudería Alpine.

Hoy 09:25

Los dos pilotos de McLaren, Lando Norris —líder del Mundial de Fórmula 1— y Oscar Piastri, fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas tras detectarse irregularidades técnicas en sus monoplazas. La decisión, comunicada por los comisarios de la FIA, reconfiguró por completo la pelea por el campeonato y devolvió a Max Verstappen al centro de la escena.

La razón de la descalificación

La FIA informó que el patín trasero de ambos McLaren MCL39 presentó un grosor inferior al mínimo reglamentario de 9 mm, de acuerdo con el artículo técnico vigente. Aunque la infracción fue determinante, los comisarios aclararon que no se trató de una acción deliberada por parte del equipo.

Este tipo de sanción no es inédita en la temporada: Lewis Hamilton y Nico Hülkenberg ya habían sido descalificados por situaciones similares en China y Baréin.

Un Mundial que vuelve a abrirse

La descalificación generó un impacto inmediato en la lucha por el título. Con la victoria en Las Vegas, Verstappen recortó la diferencia con Norris a solo 24 puntos, cuando todavía quedan 58 en juego en las dos últimas carreras del año.
Piastri, que había sido cuarto antes de la sanción, prácticamente quedó sin chances matemáticas.

Aun así, Norris podría coronarse campeón en Qatar si logra sumar dos puntos más que Verstappen y Piastri el próximo fin de semana.

Franco Colapinto, beneficiado por las sanciones

El argentino Franco Colapinto avanzó dos posiciones tras la descalificación de McLaren y pasó del 17° al 15° lugar en la clasificación final. Sin embargo, continúa sin sumar puntos en su primera temporada completa con Alpine.

Clasificación final del GP de Las Vegas tras la descalificación

  1. Max Verstappen – Red Bull Racing
  2. George Russell – Mercedes
  3. Kimi Antonelli – Mercedes
  4. Charles Leclerc – Ferrari
  5. Carlos Sainz – Williams
  6. Isack Hadjar – Racing Bulls
  7. Nico Hülkenberg – Sauber F1 Team
  8. Lewis Hamilton – Ferrari
  9. Esteban Ocon – Haas F1 Team
  10. Oliver Bearman – Haas F1 Team
  11. Fernando Alonso – Aston Martin
  12. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
  13. Pierre Gasly – Alpine
  14. Liam Lawson – Racing Bulls
  15. Franco Colapinto – Alpine

Tabla de pilotos del Mundial 2025

  • L. Norris – McLaren: 390 pts
  • O. Piastri – McLaren: 366 pts
  • M. Verstappen – Red Bull: 366 pts
  • G. Russell – Mercedes: 294 pts
  • C. Leclerc – Ferrari: 224 pts
  • L. Hamilton – Ferrari: 152 pts
  • A. Antonelli – Mercedes: 137 pts
  • A. Albon – Williams: 73 pts
  • I. Hadjar – Racing Bulls: 51 pts
  • N. Hülkenberg – Sauber: 49 pts
  • C. Sainz – Williams: 48 pts
  • O. Bearman – Haas: 41 pts
  • F. Alonso – Aston Martin: 40 pts
  • L. Lawson – Racing Bulls: 36 pts
  • L. Stroll – Aston Martin: 32 pts
  • E. Ocon – Haas: 32 pts
  • Y. Tsunoda – Red Bull: 28 pts
  • P. Gasly – Alpine: 22 pts
  • G. Bortoleto – Sauber: 19 pts
  • F. Colapinto – Alpine: 0 pts
  • J. Doohan – Alpine: 0 pts

