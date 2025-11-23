Todo listo para los Martín Fierro Latino 2025: horarios, dónde verlos y nominados

Con más de 40 nominaciones argentinas entre 30 categorías, los premios reunirán en Miami a referentes de la televisión, la radio y el ecosistema digital. América TV y DNews emitirán la gala en directo.

Hoy 09:46

Este domingo 23, Miami vuelve a convertirse en la capital del talento latino con una nueva edición del Martín Fierro Latino 2025, una celebración que reúne a las figuras más destacadas de la televisión, la radio y las plataformas digitales de toda la región.

Todo comenzará a las 21, cuando las celebrities desfilen por la red carpet con transmisión de América TV, en un segmento conducido por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos, quienes recibirán a las estrellas invitadas y a los nominados en una noche marcada por el glamour y la elegancia.

Luego, desde las 22, dará inicio la ceremonia principal a cargo de Ronen Suarc, que podrá seguirse también en vivo por DNEWS a través de DIRECTV por la señal DSHOW, especializada en conciertos y entrevistas. El evento será en el Hotel JW Marriott de Brickell, uno de los escenarios más imponentes de Miami, que volverá a convertirse en el epicentro del talento latinoamericano.

Un sistema de nominaciones renovado

Este año, los premios introducen un cambio clave: por primera vez se implementó un sistema de postulaciones abiertas, permitiendo que producciones, talentos y creadores de toda Latinoamérica y Estados Unidos inscribieran directamente sus trabajos. La medida amplió la participación y generó una lista más diversa y representativa del contenido en español que hoy consume el mundo.

Además, la gala incluirá una cena de lujo, recuperando el espíritu de las históricas entregas del Martín Fierro, en una experiencia pensada para homenajear el profesionalismo y la creatividad del continente.

Creado por APTRA en 1959, el Martín Fierro se consolidó como el galardón más prestigioso de la Argentina, reconociendo a artistas, productores, guionistas, directores, musicalizadores, conductores y profesionales que impulsan la industria audiovisual. En los últimos años, el premio se expandió con nuevas variantes como el Martín Fierro de la Moda, el Digital, el Federal y el de Cine, adaptándose a las transformaciones tecnológicas y culturales.

La elección de Miami como sede responde a su espíritu multicultural y a su rol como puente entre Estados Unidos y Latinoamérica. La ciudad ofrece un entorno ideal para celebrar la diversidad de voces, acentos y tradiciones que dan vida al entretenimiento latino.

Todos los nominados, categoría por categoría

A continuación, la lista completa de nominados a los Martín Fierro Latino 2025, uno por uno:

Actualidad e Interés General

Presidentes, más allá del poder – Canal 4 (Uruguay)

La Clave con Alfredo Leuco – DNEWS (Latinoamérica)

Siéntese quien pueda – Univisión (USA)

Desayuno Americano – América TV (Argentina)

LAM – Mandarina Contenidos, América TV (Argentina).

Talk Show

Carmen Gloria a tu servicio – TVN (Chile)

Directo con Teuteló – América TeVe (USA)

Desiguales – Univisión (USA).

Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida – TVN (Chile)

Samir Saba – RTVD (República Dominicana)

Sergio Goycochea – DSPORTS (Latinoamérica)

Martín Cárcamo – Canal 13 (Chile)

Sebastián Vignolo – ESPN (Argentina).

Mejor Presentadora

María Luisa Godoy – TVN (Chile)

Priscila Vargas – Canal 13 (Chile)

Pamela David – América TV (Argentina)

Karina Vimonte – Vive TV (Argentina).

Columnista / Cronista Exteriores

José María Del Pino – Canal 13 (Chile)

Andrea Estévez – Univisión (USA)

Jerónimo Mura – Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk – Mega TV (USA).

Reality Show

Mundos Opuestos – Canal 13 (Chile)

Esto es Guerra – América Televisión (Perú)

La Isla – Telemundo (USA).

Noticiero

DNEWS al Día con Darío Mizrahi – DNEWS (Latinoamérica)

Las Noticias Prime – Teleonce (Puerto Rico)

La Entrevista – EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (Paraguay).

Labor Periodística

Martín Campos Witzel – Canal 26 (Argentina)

Melisa Zurita – TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta – América TV (Argentina)

Magazine

El Medio Día – TVN (Chile)

Directo con Teuteló – América TeVe (USA)

Tu Día – Canal 13 (Chile)

A la Tarde – América TV (Argentina)

DDM, El Diario de Mariana – Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

Mi Nombre Es – TVN (Chile)

Plim Plim – El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 – YouTube (USA)

Cultural y Educativo

Los 100 años de la Torre de la Libertad – Telemundo (USA)

Argentina de Películas – América TV (Argentina)

De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa – YouTube (Perú)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida

Celia Antonini – A24 / América / Canal 9 (Argentina)

ADN Buena Salud – América TV (Argentina)

El Enemigo Invisible – Telemundo 44 (USA)

Drbeauty – Canal Net / Caras (Argentina)

Charla y Matecito – YouTube (Argentina)

Es lo que hay – YouTube (Perú)

Viajes y Turismo TV

Todos Podemos Viajar – NETV (Argentina)

Tenés que ir – Canal 9 (Argentina)

El Clan, en busca de la Aventura – Canal 13 (Chile)

Producción Integral

Cobertura Mundial de Clubes – DSPORTS (Latinoamérica)

Hablemos por Hablar – Vorterix (Argentina)

Familia Narco – DNEWS (Latinoamérica)

Secretos Verdaderos – América TV (Argentina)

La Casa del Kun Agüero – ESPN

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo – TVN (Chile)

El Toro Loco TV Show – Mega TV (USA)

Cien Mexicanos VIP – Azteca Uno (México)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas – Actualidad Radio (USA)

Carolina Resch – La Poderosa (USA)

Rodo Herrera – Radio Colonia (Argentina/Uruguay)

Programa de Radio AM/FM

Con Sabor Argentino – Actualidad Radio (USA)

Discorama – Radio con Vos (Argentina)

Frecuencia Show – Radio Vox (Argentina)

Florida al Día – América Radio (USA)

Influencer

Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA)

José Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

Germán Pinteño (Argentina)

Brisa Florentín (Argentina)

Revelación

Andrea Vanessa Aspromonte – SPROM YouTube (Argentina)

Alexia Ferro – Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera – Con los Amis Podcast (USA)

Maru Gandolfo – Chicas Guapas – Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli – TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

El Arranque – Radio Zónica (Argentina)

Inmigración TV – YouTube (USA)

Esteban Mirol – YouTube (Argentina)

Programa Deportivo en Televisión

Modo Fútbol – Telemundo (USA)

SportsCenter – ESPN (Argentina)

Club Miami – TyC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total – DSPORTS (Latinoamérica)

F90 – ESPN (Argentina)

F12 – ESPN (Argentina)

Programa de Espectáculos en Televisión

SQP, Sálvese Quien Pueda – Mandarina Contenidos, América (Argentina)

Mi Mejor Versión – Magazine TV (Argentina)

Intrusos – América TV (Argentina)

Contenido de Investigación en Plataformas

Fabio Ostroviecki – YouTube (Argentina)

Héctor Rossi – Trasnoche Paranormal, YouTube (Argentina)

Esteban Mirol – YouTube (Argentina).

Latinos por el Mundo

Alexander Otaola – Cubanos por el Mundo (USA)

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak – Travel Luke (Argentina)

Julio Oyhanarte – Inmigración TV (USA)

Ariel Leguiza – Gastrotur – YouTube (España).

Presentador/a Viajes y Turismo

Mirtha Edith Gómez – Mundo Visual (Argentina)

Cristhian Gassmann – Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra – Miami Riders (USA).

Canal de Streaming

Radio Zónica (Argentina)

Las Lenguas de Señas TV (Paraguay)

Con los Amis Podcast (USA)

REALM26 (USA)

DGO Stream (Latinoamérica).

Documental en Plataformas

Tiempo de Florecer – Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo – YouTube (USA)

Área 51, estuve allí… – YouTube (USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo – Disney+ (USA).

Programa Infantil

La Granja de Zenón – YouTube (USA)

Monster Buu Band – YouTube (Argentina)

Plim Plim – El canal de Plim Plim – YouTube (USA)

Efecto N – TVN (Chile).

Contenido Argentino en Estados Unidos

Club Miami – TyC Sports Internacional

Sin Pistas – Sin Pistas TV

Inmigración TV – YouTube

El Show del Pastor y Juancito – Leo Miami Sports.

Contenido de Inteligencia Artificial

Ciencia, Innovación y Tecnología – TV4.0 (Argentina)

La Mary con Susana Giménez – Telefe (Argentina)

IA para el Mundo – StreamIA (Argentina).

Contenido Deportivo en Plataformas

Transmisión Inter Miami – Deportes Radio 760 (USA)

Copa Potrero – ESPN Argentina

Mundial Sobre Ruedas – DGO Stream (Latinoamérica).

Contenido de Espectáculos en Plataformas