Crimen de Camila Barrera: buscan ADN de Pallares y analizan tres teléfonos para reconstruir las horas previas al femicidio

La fiscal Natalia Simoes ordenó peritajes genéticos en la ropa y el cuerpo de la víctima, y el análisis de celulares clave para la investigación.

Hoy 10:00

La investigación por el brutal asesinato de Emilse Camila Barrera, la adolescente de 14 años hallada muerta el 8 de noviembre en la ciudad de Frías, sigue avanzando con una batería de medidas científicas que podrían resultar determinantes. Según confirmaron fuentes judiciales, los expertos forenses trabajarán esta semana en la búsqueda de restos de ADN del empleado municipal Eduardo Pallares, único detenido por el crimen, en la ropa y el cuerpo de la víctima.

Las notificaciones para participar de las pericias ya fueron enviadas a las partes por la fiscal Natalia Simoes, quien invitó a los abogados a designar genetistas de parte si así lo desean. Los estudios se realizarán en el Laboratorio de Genética Forense, ubicado en el cuarto piso de los tribunales.

Además, tres teléfonos celulares —dos de ellos pertenecientes al entorno de la víctima y otro vinculado al sospechoso— serán analizados en el Departamento de Ciberseguridad. Allí, los investigadores esperan reconstruir las comunicaciones y movimientos previos a la madrugada del crimen.

La madrugada del horror

Emilse fue asesinada durante la madrugada del sábado 8 de noviembre. De acuerdo con la hipótesis principal, Pallares la habría estrangulado utilizando el cordón del llavero de su motocicleta y luego abandonado su cuerpo en una zona montuosa en las afueras de Frías.

Pero el caso no se limita a reconstruir ese momento: la Fiscalía investiga un submundo de explotación sexual, consumo de drogas y adultos involucrados en el abuso de menores, del cual la adolescente habría sido víctima.

Según numerosos testimonios ya incorporados al expediente, Emilse frecuentaba ese circuito junto a una amiga conocida como “Fachera”. Ambas realizaban intercambios sexuales con adultos a cambio de dinero o estupefacientes.